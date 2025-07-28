Организаторы Международного кинофестиваля FiSahara раскритиковали режиссера Кристофера Нолана ("Оппенгеймер") за легитимизацию оккупации территории Западной Сахары. Получив премию "Оскар" и рыцарское звание за картину "Оппенгеймер", режиссер приступил к масштабной экранизации поэмы Гомера "Одиссея", в которой снимаются Мэтт Деймон, Шарлиз Терон, Зендея, Лупита Нионго и Энн Хэтэуэй. Съемки некоторых эпизодов картины проходят в городе Дахла, который находится в управляемой Марокко части Западной Сахары. Это решение вызвало резку критику правозащитников и активистов региона, которые считают, что таким образом Нолан легитимизирует репрессивную оккупационную власть Марокко на захваченных территориях.

Дахлан – прибрежный город в Западной Сахаре, который был аннексирован Марокко в 1975 году после ухода испанских колониальных властей. Однако власти Сахарской Арабской Демократической республики считают эту территорию частью своей территории. ООН классифицирует Западную Сазару как "неавтономную территорию", отмечая, что на территории фиксируются нарушения прав человека и дискриминация тех жителей, которые выступают за национальное самоопределение.

Организаторы кинофестиваля FiSahara заявляют, что недавнее пребывание в Дахле съёмочной группы Кристофера Нолана и его звёздного актёрского состава способствует "отбеливанию" марокканской оккупации и нормализации репрессий.

"Одиссея" Нолана – это "мифологический эпос в жанре боевика, съемки которого пройдут по всему миру," говорилось в официальном пресс-релизе компании Universal. Картина будет выпущена в формате IMAX в июле 2026 года.