Автор "Оппенгеймера" экранизирует "Одиссею" в формате IMAX

Режиссер оскароносного "Оппенгеймера", "Интерстеллара" и "Темного рыцаря" Кристофер Нолан приступает к новому проекту – экранизации поэмы древнегреческого поэта Гомера "Одиссея". Об этом сообщила студия Universal, отвечающая за будущий фильм.

"Следующий фильм Кристофера Нолана "Одиссея" – это мифологический эпос в жанре боевика, съемки которого пройдут по всему миру," – сообщают в Universal. Картина будет выпущена в формате IMAX в июле 2026 года.

Нолан уже не в первый раз будет работать в формате IMAX – его картины "Темный рыцарь: Возрождение легенды", "Интерстеллар" и "Дюнкерк" тоже были сняты и выпущены на больших экранах.

Слухи о новом грандиозном проекте Нолана появляются последние несколько месяцев. Сначала стало известно, что Мэтт Дэймон ("Талантливый мистер Рипли") и Том Холланд ("Человек-паук") ведут переговоры с режиссером об участии в его следующем проекте. Позже стало известно, что к фильму присоединились Энн Хэтэуэй ("Интерстеллар") и Зендая ("Дюна").

Это уже вторая экранизация классической поэмы Гомера за последние годы. Премьера первой – картины Уберто Пазолини "Возвращение Одиссея" с Жюльет Бинош и Рэйфом Файнсом – состоялась 7 сентября 2024 года. Ранее "Одиссею" экранизировал греческий режиссер Тео Ангелопулос. В его картине "Взгляд Улисса" главную роль сыграл Харви Кейтель. Еще более ранняя экранизация "Одиссеи" – итальянский фильм 1954 года "Улисс" с Кирком Дугласом и Сильваной Мангано в главных ролях.