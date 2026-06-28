Маск разместил в Х фильм против мигрантов, который запретили к показу в Германии и Великобритании

Режиссер Уве Болл заявил, что его новый фильм "Гражданин-линчеватель" появился в открытом доступе на платформе X после того, как не смог получить прокатные удостоверения в ряде европейских стран. Полную версию картины на своей странице опубликовал владелец платформы Илон Маск, чья аудитория превышает 200 млн подписчиков.

По словам Болла, прокат фильма был заблокирован в Германии и Великобритании. Сам режиссер говорит о "запрете", однако фактически речь идет об отказе рейтинговых комитетов присвоить картине возрастной рейтинг, необходимый для кинотеатрального проката. Болл утверждает, что немецкая комиссия объяснила свое решение тем, что фильм "подстрекает к насилию против мигрантов".

Главную роль в фильме исполнил Арми Хаммер. По сюжету его герой – состоятельный бизнесмен, который тайно занимается расправами над мигрантами-преступниками и коррумпированными чиновниками по всей Европе. Сам Болл описывает картину как "очень мрачное и жестокое кино", исследующее "ландшафт современной Европы".

Полноценных рецензий на "Гражданина-линчевателя" пока немного. Критики в основном проигнорировали премьеру, что соответствует репутации предыдущих работ Болла. Однако скандал вокруг отказа в прокате сделал фильм одной из самых обсуждаемых картин режиссера за последние годы.