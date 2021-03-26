"То, без чего невозможно дышать". Евгения Додина в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостьей передачи стала актриса театра и кино Евгения Додина.

"Творчество – это продолжение жизни. Это способ жить. Это то, без чего невозможно дышать... Творчество – это то, что дает тебе силы, продолжать", – говорит она. И добавляет: "Нетворческий человек не испытывает мучений. У него есть ответы на вопросы".

Сама Евгения порой подолгу подбирала слова, чтобы ответить на детские вопросы.

Хотя иногда ответы давались ей легко. Трехлетний мальчик спросил: "Что ты можешь подарить мне? Я хочу всё". "Я подарю ему ангела-хранителя. Но он об этом не будет знать", – отвечает актриса.

И еще один быстрый ответ. 14-летний мальчик попросил назвать самое важное качество человека. "Умение сопереживать".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Евгенией Додиной

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.