Умер артист Василий Фунтиков, сыгравший главную роль в фильме "Каникулы Кроша"

27 мая в Москве в возрасте 62 лет умер российский артист Василий Фунтиков, наибольшую известность которому принесла главная роль в советском четырёхсерийном телевизионном фильме "Каникулы Кроша".

Артист Станислав Садальский сообщил, что причиной смерти стал инсульт.

Василий Фунтиков родился 5 июля 1962 года в Москве, в семье мастера спорта по регби, судьи всесоюзной категории. С детства занимался музыкой – играл на скрипке и аккордеоне. В 1974 году, по его словам, пробовался на главную роль в фильме "Автомобиль, скрипка и собака Клякса", однако в итоге снялся лишь в одном из эпизодов. Популярность снискал исполнением роли Кроша (Сергея Крашенинникова) в фильмах по произведениям Анатолия Рыбакова: "Каникулы Кроша" (по мотивам одноимённой повести, переработанной Рыбаковым в киносценарий), "Неизвестный солдат" (также на основе одноимённой повести и сценария Рыбакова) и "Воскресенье, половина седьмого" (по оригинальному сценарию Анатолия Рыбакова). В 1984 году окончил ВТУ имени Щукина (мастерская А.Бурова). Во время службы в Советской армии в 1984-1986 годах был актёром Театра Советской Армии. С 1989 года работал в Московском драматическом театре имени Пушкина. Принимал участие в записи аудиодисков по спектаклям театра. С 2000 года – член Союза кинематографистов России. Снялся в десятках фильмов и сериалов.

В середине мая 2025 года был госпитализирован с инсультом и вскоре впал в кому. Умер 27 мая 2025 года. Будет похоронен 30 мая на Хованском кладбище.