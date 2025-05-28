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Культура

Сотни европейских писателей призвали положить конец "израильскому геноциду"

Газа
Израиль
Великобритания
Франция
время публикации: 28 мая 2025 г., 13:35 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 13:43
Сотни европейских писателей призвали положить конец "израильскому геноциду"
AP Photo/Joel Ryan

380 британских и ирландских писателей подписали открытое письмо, обвиняющее Израиль в "геноциде" и призывающее к немедленному прекращению огня в секторе Газы. "Народы мира должны прервать коллективное молчание и бездействие перед лицом ужасов", – говорится в нем.

"Использование слов геноцид и акты геноцида для описания происходящего в Газе перестало вызывать полемику как среди экспертов по международному праву, так и среди правозащитников", – отмечают писатели, в число которых входят Иэн Макьюэн и Зеди Смит.

Днем ранее подобное письмо опубликовали 300 писателей из Франции, в том числе Нобелевские лауреаты Анни Эрно и Жан-Мари Гюстав Ле Клезио. "Слишком часто словами пытаются оправдать неоправданное, отвергнуть неотрицаемое, защитить то, что защитить невозможно", – пишут их британские коллеги.

Двумя днями ранее 800 британских юристов, среди которых и судьи Верховного суда, направили открытое письмо премьер-министру Киру Стармеру. Они призвали Великобританию принять все возможные меры, чтобы не допустить в секторе Газы геноцида.

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