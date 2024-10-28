Чай Апокалипсиса в Тель-Авиве. Выставка, хэппенинг, перформанс

С 31 октября по 2 ноября в Тель-Авиве пройдет уникальная выставка-хеппенинг APOCALYPTEA – трёхдневное погружение в мир апокалиптического искусства и чайных церемоний. На протяжении этих дней посетители смогут увидеть работы восьми израильских художников и дизайнеров и поучаствовать в части из них.

APOCALYPTEA – выставка, которая пройдёт в Тель-Авиве с 31 октября по 2 ноября – это попытка изменить взгляд зрителя на бурлящий мир, ощутить гармонию через созерцание и участие в чайной церемонии-медитации.

На выставке будут представлены работы 8 израильских художников и дизайнеров: графика, керамика, живопись и инсталляция. Также на выставке пройдут кураторские экскурсии, мастер-классы по каллиграфии и чайные церемонии.

Авторы работ проживают геополитические кризисы через личные переживания, а также приглашают к этому зрителя. Они используют эстетику разрушения как путь к поиску внутреннего равновесия. Образы цветовых пустошей, двигателей гигантских городов и элементов космических катастроф порождают чувство уязвимости и хрупкости физического человеческого существа, но подчёркивают силу его души и разума.

Куратор проекта: Катя Финкельштейн

Чайные церемонии проведет мастер Александр Пуэр.

Мастер-классы по каллиграфии проводит Михаил Приставкин.

Участники: Михаил Приставкин, Катя Десненко, Сева Белфер, Наталия Розенбаум, Никита Семаго, Кирилл Радаев, Владимир Бурков х Иван Розенштейн.

Программа выставки:

31 октября – 19:00-22:00 – открытие вечерней, чайной церемонии.

19:30 – кураторская экскурсия с комментариями авторов.

1 ноября – 11:00-14:00 – открытие утренние, чайная церемония,

11:30-13:30 – мастер-класс по каллиграфии с Михаилом Приставкиным (100 ₪).

2 ноября – 11:00 -18:00 – день посещения выставки, чайная церемония

11:30-13:30 – мастер-класс по каллиграфии с Михаилом Приставкиным (100 ₪).

Все три дня выставка будет открыта для свободного посещения, а участие в чайных церемониях – по системе добровольных пожертвований. На выставке можно будет приобрести произведения авторов, арт-сувениры, 5 видов чая ручной сборки фермерского хозяйства района УНН.

APOCALYPTEA KakdelArt hub, HaThiya 14, Tel Aviv, Вход А, этаж 2, студия 212

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