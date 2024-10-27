Netflix удалил палестинские фильмы из своей библиотеки

Стриминговая платформа Netflix удалила большую часть палестинских фильмов из своей библиотеки, оставив лишь несколько картин. Площадка утверждает, что фильмы были сняты с показа, потому что лицензия на их прокат истекла, и никакой политической подоплеки в этом решении нет. Фильмы были удалены еще 13 октября, однако скандал разгорелся, когда на отсутствие фильмов в библиотеке обратила внимание правозащитная организация Freedom Forward, базирующаяся в Сан-Франциско. В уставе Freedom Forward подчеркивается, что организация "проводит кампании, которые информируют американскую общественность о необходимости решения проблемы климатического кризиса и прекращения поддержки США недемократических правительств". Судя по публикациям на сайте организации, основные ее усилия направлены против "жестокой диктатуры" Саудовской Аравии и монархии ОАЭ, а также на защиту прав палестинцев. 27 октября организация опубликовала открытое письмо к Netflix с требованием немедленно вернуть палестинские фильмы в библиотеку. Организация заявила, что "удаление палестинских голосов компанией Netflix является продолжением отвратительного замалчивания палестинского взгляда и позиции на протяжении десятилетий со стороны западных новостных и развлекательных медиакомпаний". Freedom Forward потребовали немедленно восстановить удаленную библиотеку фильмов "на фоне продолжающегося геноцида палестинцев". Больше всего правозащитников возмутило то, что Netflix никак не прокомментировал удаление фильмов, хотя для индустрии это обычная практика – после окончания срока договора картины, лицензия на показ которые заканчивается, просто удаляются из библиотеки без дополнительных комментариев.

В ответ на претензии правозащитников Netflix вынуждены были прокомментировать удаление фильмов. В разговоре с изданием Deadline в Netflix заявили, что права на показ коллекции были приобретены в 2021 году сроком на три года, и по истечении срока договора библиотека была удалена. В Netflix подчеркивают, что политика компании заключается в том, чтобы предоставлять площадку для качественных картин и разных точек зрения в интересах зрителей платформы. Сейчас в библиотеке "Палестинские истории" на платформе осталось две картины. Однако Freedom Forward не удовлетворил ответ платформы. Исполнительный директор организации Сунджив Бери настаивает, что платформа все равно должна восстановить картины. "В то время, когда палестинцы испытывают такую сильную боль и страдания, кажется очевидным, что Netflix должен сделать все возможное, чтобы сохранить глобальный публичный доступ к палестинским фильмам", – заявил он.

Пакет удаленных фильмов принадлежит находящейся в ОАЭ компании Front Row Filmed Entertainment. В списке картин лента Элии Сулейман "Божественное вмешательство" Элии Сулеймана (2002), "Соль этого моря" Аннмари Джасир (2008) и "3000 ночей" Май Масри (2015). "Соль этого моря" и "3000 ночей" представляли палестинский кинематограф в категории "Лучший фильм на иностранном языке" Американской киноакадемии "Оскар", но не попали в номинацию.