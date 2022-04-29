Иерусалим:
18 - 30°
Тель-Авив:
13 - 24°
Эйлат:
23 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Досуг29 апреля 2022 г., 14:40

Комедия "Прелести измены" в Израиле

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Комедия "Прелести измены" в Израиле

Публикуется на правах рекламы. Текст предоставлен рекламодателем

Артисты комедии "Прелести измены" прилетели в Израиль. Гастроли начались! Последние билеты. СУПЕР ЦЕНА

Приобрести билеты на спектакль "Прелести измены"

29.4 Кармиэль *3221, 054-232 06 05, 054-489 72 17
30.4 Холон *3221, 03-950 55 44, 054-774 46 50
1.5 Беэр-Шева *3221, 050-772 54 91, 05-645 02 71


Это история о стремлении любить и быть любимым. Сцена на протяжении спектакля становится удивительным местом – здесь рождается и умирает любовь. Трудно предугадать, чем закончится та или иная история – они непредсказуемы. Разные по стилю и настроению новеллы автора Валентина Красногорова объединены общей темой непростых отношений внутри любовной пары. Вместе с героями зритель ищет ответы на глубокие, злободневные вопросы.

В новелле "Прелести измены" любовники изо всех сил стараются скрыть свои отношения, и их редкие встречи комичны до абсурда, потому что страх быть уличенными в измене гораздо сильнее тайной страсти. Люди не являются совершенными, нами часто овладевают страсти и искушения. Способны ли мы устоять перед охватывающим нас желанием? Насколько мы дорожим и ценим тех, кто с нами рядом? Легкие диалоги, парадоксальные сюжеты, комедийные, почти фарсовые ситуации и вместе с тем глубокий лиризм будут держать зрителей в постоянном напряжении до последних мгновений спектакля.

На сцене любимчик всех женщин страны – Андрей Чернышов, а также Андрей Кайков, Ирина Медведева и Мария Добржинская.

Режиссер спектакля – "звезда" шоу "6 кадров" Эдуард Радзюкевич гарантирует приятный вечер и веселое настроение!

Продолжительность: 2 часа, с антрактом

Организатор гастролей ARTSTAR - ведущая продюсерская компания в Израиле.


Заказ билетов на официальном сайте:
Комедия – Прелести измены (kassa.co.il)
или по телефонам: *3221, 03-9505544 ,052-2651842, 054-7744650, 050-772549108-6450271.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:40 Комедия "Прелести измены" в Израиле
08:56 Лето. Израиль. Максим Леонидов
16:05 Роз и Гиль возвращаются в "Гешер"
15:59 7300 слов в "Одной с половиной истории". Новый спектакль театра "Маленький" в конце апреля и в середине мая.
12:45 "Просто такая сильная любовь": "Звери" в Израиле – одного концерта мало
12:37 Искусство может объединять
12:23 Хореография иллюзий Димитриса Папаиоанну
13:03 Кабаре-квартет MozART Group приезжает в Израиль
14:43 Виталий Манский встретится с израильскими зрителями в Гешере
12:12 Впервые в Израиле легендарный Сева Новгородцев
Загрузка...