Комедия "Прелести измены" в Израиле

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Артисты комедии "Прелести измены" прилетели в Израиль. Гастроли начались! Последние билеты. СУПЕР ЦЕНА

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29.4 Кармиэль *3221, 054-232 06 05, 054-489 72 17

30.4 Холон *3221, 03-950 55 44, 054-774 46 50

1.5 Беэр-Шева *3221, 050-772 54 91, 05-645 02 71

Это история о стремлении любить и быть любимым. Сцена на протяжении спектакля становится удивительным местом – здесь рождается и умирает любовь. Трудно предугадать, чем закончится та или иная история – они непредсказуемы. Разные по стилю и настроению новеллы автора Валентина Красногорова объединены общей темой непростых отношений внутри любовной пары. Вместе с героями зритель ищет ответы на глубокие, злободневные вопросы.

В новелле "Прелести измены" любовники изо всех сил стараются скрыть свои отношения, и их редкие встречи комичны до абсурда, потому что страх быть уличенными в измене гораздо сильнее тайной страсти. Люди не являются совершенными, нами часто овладевают страсти и искушения. Способны ли мы устоять перед охватывающим нас желанием? Насколько мы дорожим и ценим тех, кто с нами рядом? Легкие диалоги, парадоксальные сюжеты, комедийные, почти фарсовые ситуации и вместе с тем глубокий лиризм будут держать зрителей в постоянном напряжении до последних мгновений спектакля.

На сцене любимчик всех женщин страны – Андрей Чернышов, а также Андрей Кайков, Ирина Медведева и Мария Добржинская.

Режиссер спектакля – "звезда" шоу "6 кадров" Эдуард Радзюкевич гарантирует приятный вечер и веселое настроение!

Продолжительность: 2 часа, с антрактом

Организатор гастролей ARTSTAR - ведущая продюсерская компания в Израиле.