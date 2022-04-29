Лето. Израиль. Максим Леонидов

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Каждый год в мае в Израиль с концертами приезжает Максим Леонидов. Несмотря на катаклизмы, этот год не станет исключением. Концертам быть, и не только в мае, но и в июне.

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Максима Леонидова, – певца, автора песен, музыканта, чьи песни знает наизусть не одно поколение зрителей, в Израиле знают и любят давно, еще с начала 90-х, когда Максим жил в стране, играл и пел на израильской сцене. К тому времени те, кто вырос на песнях группы "Секрет", повзрослели вместе с исполнителем и оценили его как многопланового артиста, в том числе и театрального.

С тех пор Максим успел вернуться в Москву, взорвать радиоэфир песнями "Девочка-видение" и "Не дай ему уйти", переехать в Санкт-Петербург, создать группу "HippoBand", стать автором и актером сверх популярных мюзиклов, пережить карантин с онлайн-концертами, триумфально вернуться в эфир с песней "Мон Амур" на музыку израильского певца Ханана Бен Ари, а затем возобновить концертную деятельность по всему миру.

В этом году концерты в Израиле будут особенными. Поскольку совсем недавно Леонидов отметил 60-летие, разумеется, на сцене, концертами "Я довольно молодой бог", гастроли пройдут тоже под знаком юбилея.

Сольная концертная программа "Я довольно молодой бог" составлена как из хитов, так и из новых песен. Зрители увидят и услышат совершенно разного Леонидова. Леонидова певца, актера и даже стендапера.

Потому что общение Максима с залом всегда не формальное, душевное, полное невероятных историй и прекрасного юмора.

В мае-июне 2022 года Максим Леонидов даст несколько сольных концертов "Я довольно молодой бог" в разных городах Израиля.

Тель-Авив – 25/05

Кармиэль – 02/06

Ашдод – 03/06

Беер Шева – 10/06

Хайфа – 23/06

Натания – 29/06

Информация предоставлена Bard PRoductions