Ребенок повредил картину Ротко стоимостью 50 млн евро в голландском музее

В музее в Роттердаме ребенок повредил картину американского художника Марка Ротко, стоимость которой оценивается в 50 миллионов евро.

Картина Марка Ротко находилась в музейном Депо – открытом для публики хранилище рядом с основным зданием музея – и была частью выставки, представлявшей любимые произведения из коллекции галереи, пишет BBC. По словам представителя Музея Бойманса-ван-Бенингена, учреждение сейчас рассматривает возможные действия в отношении картины "Серый, оранжевый на коричневом, № 8". Он отметил, что повреждение произошло в то время, когда охрана отсутствовала.

Рейчел Миртл, возглавляющая отдел по страхованию ценных объектов и произведений искусства в компании Aon, объяснила, что страховые полисы на произведения искусства, как правило, охватывают "все риски, связанные с их физической утратой или повреждением". По ее словам, это включает, в том числе, случайные повреждения, вызванные действиями детей или посетителей, хотя в полисах могут быть определенные исключения.

Миртл добавила, что при повреждении произведения искусства страховая компания галереи направит специалиста по оценке ущерба, чтобы тот посетил музей. Такой эксперт, как правило, оценивает степень повреждения, изучает видеозаписи с камер наблюдения для установления причин инцидента и рассматривает возможные методы реставрации.

Как сообщил представитель музея в интервью BBC, повреждения картины оказались "поверхностными" – в нижней части полотна, где краска не была покрыта защитным слоем, заметны мелкие царапины. Он также отметил, что музей обратился за консультацией к реставраторам как в Нидерландах, так и за границей, и в настоящее время рассматривает возможные дальнейшие действия по восстановлению произведения.

Музей не стал раскрывать, кто будет признан ответственным за ущерб, нанесенный картине 1960 года, которую, по имеющимся данным, галерея приобрела в 1970-х годах. Политика музеев в отношении ущерба, причиненного детьми, может различаться. Так, в августе прошлого года в Музее Гехта в Израиле четырехлетний ребенок случайно разбил древнюю вазу, которой было около 3500 лет. После происшествия сотрудница музея сообщила BBC, что учреждение не станет рассматривать ситуацию как серьезный инцидент, поскольку повреждение было нанесено по неосторожности маленьким ребенком. Впоследствии музей пригласил семью мальчика на специальную экскурсию по выставке, организованную совместно с родственниками автора экспонатов.