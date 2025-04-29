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Культура

Главный раввин Украины записал антироссийскую песню-обращение к Дональду Трампу

Россия
Украина
Война в Украине
Дональд Трамп
время публикации: 29 апреля 2025 г., 12:22 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 12:26
Главный раввин Украины записал антироссийскую песню-обращение к Дональду Трампу
Nati Shohat/Flash90

Главный раввин Украины Моше-Реувен Асман, чей приемный сын Матитьягу (Антон) Самборский погиб в 2024 году во время боевых действий в районе Донецка, записал на английском языке песню-обращение к президенту США.

"Это мое обращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь Украине достичь прочного и справедливого мира", – сообщил раввин, опубликовавший видео в социальных сетях. Рефрен песни: "Дональд Трамп, пришло время сражаться во имя света".

Не упоминая слова "Россия", раввин поет: "Они всегда лгут, прячут лезвие. Трон царя выстроен на страхе и ненависти. Они хотят крови, а не мира. Пришло время сокрушить империю зла". Эта часть клипа проиллюстрирована фото Владимира Путина, Али Хаменеи и Ким Чен Ына.

Видеоряд использует кадры российского обстрела Киева 24 апреля 2025 года, в том числе видео самого Асмана, посетившего место взрыва. По последним данным результате обстрела погибли 13 человек, около 90 получили ранения.

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