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NEWSru.co.il :: Досуг29 августа 2021 г., 20:30

"Заповедник 181": Талибы в Афганистане. Меркель уходит. Кино, а не выборы! - Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 181": Талибы в Афганистане. Меркель уходит. Кино, а не выборы! - Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 181-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги последних недель.

В новом выпуске:
1. Как американцы играли с афганскими детьми в светлое будущее.
2. Песня о том, как Меркель наносит последние визиты.
3. Наша киносолянка о предстоящих выборах в Госдуму.

Инфоповоды:
– Войска движения Талибан, запрещенного в РФ, взяли Кабул. США в срочном порядке эвакуируют из Афганистана местных жителей, помогавших американской армии.
– Канцлер Германии Ангела Меркель совершила визиты в Москву и в Киев. Это одни из ее последних визитов за рубеж на посту канцлера.
– 19 сентября состоятся выборы в Госдуму. На этих выборах не будет наблюдателей из ОБСЕ, а прямая трансляция с избирательных участков будет доступна только наблюдателям от партий.
– Минюст признал телеканал "Дождь" иноагентом.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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