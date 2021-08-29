"Заповедник 181": Талибы в Афганистане. Меркель уходит. Кино, а не выборы! - Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 181-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги последних недель.

В новом выпуске:

1. Как американцы играли с афганскими детьми в светлое будущее.

2. Песня о том, как Меркель наносит последние визиты.

3. Наша киносолянка о предстоящих выборах в Госдуму.



Инфоповоды:

– Войска движения Талибан, запрещенного в РФ, взяли Кабул. США в срочном порядке эвакуируют из Афганистана местных жителей, помогавших американской армии.

– Канцлер Германии Ангела Меркель совершила визиты в Москву и в Киев. Это одни из ее последних визитов за рубеж на посту канцлера.

– 19 сентября состоятся выборы в Госдуму. На этих выборах не будет наблюдателей из ОБСЕ, а прямая трансляция с избирательных участков будет доступна только наблюдателям от партий.

– Минюст признал телеканал "Дождь" иноагентом.

Все выпуски "Заповедника" (DW)