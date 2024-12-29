Израильское трио "Шоколад, Мента, Мастик" возвращается на сцену впервые с 1978 года

28 марта 2025 года в "Гейхал а-Тарбут" в Тель-Авиве состоится первое за 46 лет полноценное выступление вокального трио "שוקולד מנטה מסטיק". На сцену выйдет классический состав группы: Ярдена Арази, Рути Гольцман и Леа Лопатин. Продюсером и музыкальным руководителем концерта стал Рами Кляйнштейн.

На концерте прозвучат все главные хиты проекта, включая песню "אמור שלום" (слова – Эхуд Манор, музыка – Мати Каспи), с которой ансамбль представлял Израиль на конкурсе "Евровидение" в 1976 году и занял шестое место.

Группа "שוקולד מנטה מסטיק" была образована в 1972 году – все участницы были выходцами из армейского ансамбля Nahal Band. За шесть лет существования проект записал и исполнил множество композиций, вошедших в золотой фонд израильской популярной музыки: в частности, "נח" (с Мати Каспи), "הוי ארצי מולדתי", "זה טוב זה טוב", "ונצואלה" и другие.

После распада трио Арази, Хольцман и Лопатин оставались на связи и периодически появлялись на сцене на выступлениях друг друга, однако ни разу не устраивали полноценный совместный концерт. В последнее время песня "מי המנטה, מי המסטיק, מי השוקולד" стала вирусной в социальной сети TikTok, и об исполнительницах узнала в том числе и совсем юная аудитория – вероятно, это стало одним из поводов для воссоединения ансамбля.