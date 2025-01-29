В Санкт-Петербурге умер заслуженный артист РФ Борис Улитин

28 января в возрасте 85 лет в Санкт-Петербурге умер Борис Улитин – заслуженный артист РФ, известный многочисленными театральными ролями, а также ролями в кино и как актер дубляжа. О его смерти сообщил Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Борис Улитин родился 17 декабря 1939 года в Ленинграде, в театральной семье. Его отец руководил театром на Литейном, а мать была балериной Мариинского театра. В годы блокады, будучи ребенком, он остался в Ленинграде на попечении тети, с матерью актер воссоединился только в 1943 году. В 1961 году окончил Ленинградский театральный институт имени А.Н.Островского. С 1961 по 1976 годы работал в Ленинградском театре комедии. В 1977-1982 годах – актёр Театра имени Ленсовета. В 1984 вернулся в Театр комедии, где проработал десятки лет. За годы творческой карьеры снялся в 12 фильмах. Голосом Бориса Улитина в российской озвучке говорят персонажи более 40 фильмов и мультфильмов, среди которых "Звёздные войны", "Чужой против хищника", "Пираты Карибского моря" и другие.