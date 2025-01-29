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Культура

Государство выделит дополнительные 30 млн. шекелей на развитие кинематографа

Израильское Кино
время публикации: 29 января 2025 г., 11:58 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 11:58
Государство выделит дополнительные 30 млн. шекелей на развитие кинематографа
AP Photo/Butch Dill

Министр культуры и спорта Мики Зоар сообщил Совету по кинематографии о выделении дополнительных 30 миллионов шекелей на поддержку израильского кинематографа. До сих пор киноиндустрия получала 100 миллионов шекелей от государства. В 2025 году эта сумма достигнет 130 миллионов шекелей в год. Увеличение бюджета было согласовано с министерством финансов. Срок нового соглашения – пять лет.

Обращаясь к Совету по кинематографии, министр культуры заявил, что выделение дополнительных средств на развитие кинематографа – первый шаг к изменениям, которые запланированы в рамках реформы отрасли.

Впервые о планах реформировать киноиндустрию министр культуры заговорил весной 2024 года. Его ведомство подготовило поправки к Закону о кино, согласно которым планируется изменить систему финансирования фильмов государством. Будет создана система оценки прокатного потенциала фильма: наиболее перспективные с точки зрения сборов картины будут получать финансирование от министерства культуры, а также транслироваться на ведущих телеканалах. Для оценки потенциала фильма планируется опираться на три критерия: потенциально интересный для массового зрителя сценарий, масштабность и бюджет постановки, личность режиссера. По мнению министра, таким образом удастся просчитать вероятный зрительский успех фильма. Тогда же Зоар обещал, что в случае утверждения реформы индустрия получит от государства дополнительные 50 миллионов долларов, однако его ведомству удалось получить от министерства финансов лишь тридцать.

Идеи Зоара вызвали негодование у представителей киноиндустрии, поскольку таким образом авторское кино, кино социальной значимости и студенческие проекты теряют шансы получить помощь государства. Министра, впрочем, это не смущает – по его мнению, фильмы, которые показывают на фестивалях, но не собирают большую аудиторию в кинотеатрах, не должны получать деньги налогоплательщиков.

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