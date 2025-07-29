Сидни Суини ("Эйфория", "Белый лотос") оказалась в центре скандала за участие в рекламной кампании джинсов American Eagle, которая выглядит весьма двусмысленно. Актриса появляется в нескольких фото- и видеоматериалах, включая ролик, в котром она стирает пыль с постера с собственным изображением в джинсовой куртке и джинсах. На постере сначала виден слоган со словами: "У Сидни Суини отличные гены" (great genes)", однако слово "genes" удаляется и заменяется на "jeans" – "джинсы". Этот слоган повторяется почти в каждом варианте кампании.

Фразы вроде "good genes" и "great genes" исторически использовались в лексиконе евгеников – сторонников идеи, что человечество можно улучшить путём генетического отбора. Эти термины часто ассоциируются с прославлением худобы, привлекательности и белизны кожи. В другом ролике Суини говорит, о том, что гены передаются от родителям к детям: "Такие как цвет волос, особенности личности и даже цвет глаз". После чего она смотрит в камеру (глаза у актрисы голубые) и говорит: "My jeans are blue", но из-за идентичности произношения слов "гены" и "джинсы" в английском языке и в контексте всего сказанного фраза звучит двусмысленно.

Пользователи соцсетей возмущены смыслом рекламного текста и заявляют, что подобная игра слов, учитывая внешность актрисы (белая светловолосая голубоглазая женщина), впрямую ассоциируется с теорией расового превосходства нацистов.

Компания American Eagle заявляла, что вся выручка от продажи джинсов будет направлена в благотворительную организацию Crisis Text Line, оказывающую психологическую поддержку жертвам домашнего насилия на правах анонимности. В пресс-релизе также отмечается, что на заднем кармане джинсов располагается бабочка – символ осведомленности о проблеме домашнего насилия.

Тем не менее, видеоролик с участием Суини также подвергся критике, поскольку камера в нем подчеркивает особенности фигуры актрисы. Журналисты и критики отмечают, что ролик выглядит ретроградным, нарочито акцентируя внимание на сексуальной привлекательности женского тела.

Скандальный рекламный кампейн планировался как широкомасштабная акция. Биллборды с изображением Суини в джинсах American Eagle появились на главных рекламных площадках Нью-Йорка и Лас-Вегаса.