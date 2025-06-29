"И да будет свет" – новый жизнеутверждающий сингл группы Ha-Tikva 6

Израильская группа Ha-Tikva 6, сочинившая и записавшая один из гимнов войны "Железные мечи" – композицию "גיבורי על", опубликовала новый сингл. Песня получила название "ויהי אור" ("И да будет свет"), она войдёт в новый, десятый по счёту альбом Ha-Tikva 6, готовящийся к изданию летом 2025 года. Соавтором и продюсером трека, как и всей предстоящей пластинки ансамбля, выступил популярный рэп-исполнитель Равид Плотник.

Как сообщили в официальном комментарии музыканты группы, альбом посвящён тому, "что означает сегодня быть израильтянином". Они размышляют в нём об израильской идентичности, чувстве принадлежности к стране, о музыке во время войны и о героизме, но – "с присущей группе юмором и лёгкостью". Если песня "גיבורי על" отразила невероятную мобилизацию гражданского общества Израиля после террористического нападения ХАМАС 7 октября, то "ויהי אור" повествует о надежде на наступление новых, светлых времён.