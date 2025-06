Полиция расследует лозунги "Смерть ЦАХАЛу" на фестивале в Гластонбери, попавшие в эфир BBC

Британская полиция изучает обстоятельства выступления рэп-дуэта Bob Vylan на крупнейшем британском музыкальном фестивале в Гластонбери в субботу, 28 июня. Во время концерта ансамбля со сцены звучал не только типичные призывы "освободить Палестину" и "остановить геноцид", но и лозунг "смерть ЦАХАЛу" ("death to the IDF"). По мнению многих наблюдателей, включая официальных лиц, этот лозунг переступает грань, отделяющую легитимное выражение политической позиции от прямого подстрекательства. Как сообщает The Telegraph, с критикой выступления Bob Vylan выступили, в частности, министр культуры Великобритании Лиза Нэнди, организатор фестивалей Live Aid Харви Гольдштейн, а также бывший директор телевещания BBC Дэнни Коэн.

Отметим, что концерт Bob Vylan транслировался BBC без купюр в прямом эфире. В комментарии для Telegraph представитель корпорации сообщил, что сожалеет об "оскорбительных комментариях", прозвучавших со сцены во время выступления дуэта. Он дал понять, что сет Bob Vylan, в отличие от других концертов в рамках Гластонбери, не будет доступен для просмотра в записи. Вопрос, собирается ли корпорация принести извинения еврейскому сообществу Великобритании, спикер BBC оставил без ответа.

Добавим, что корпорация не стала транслировать выступление на фестивале другой группы, давно известной радикальными антиизраильскими высказываниями, – североирландцев Kneecap. По словам очевидцев, оно тоже не обошлось без хейт-спича в адрес Израиля; кроме того, музыканты предложили своим поклонникам устроить массовые беспорядки, если в августе суд Вестминстера признает одного из участников проекта виновным по обвинению в терроризме за демонстрацию флага "Хизбаллы" в поддержку этой террористической группировки.