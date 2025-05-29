Умер актер, сыгравший куклу Чаки в "Детских играх"

27 мая в хосписе в Лос-Анджелесе в возрасте 61 года умер американский актер Эд Гейл, сыгравший роль куклы Чаки в слэшере "Детские игры" (1988), сообщает TMZ.

Эдвард (Эд) Гейл родился 23 августа 1963 года в Плейнуэлле, штат Мичиган, где окончил школу. Несмотря на карликовый рост, он мечтал стать артистом. Когда ему было 20 лет, он добрался до Калифорнии автостопом, имея в кармане 41 доллар.

Его дебютом стала роль Говарда в фильме 1986 года "Говард-утка". В 1988 году он сыграл Чаки в фильме ужасов "Детские игры". Затем он снялся ещё в двух фильмах этой франшизы. Он сыграл динозавра Ташу в телесериале "Затерянный мир" (1991). В 2002 году он сыграл роль дяди персонажей Мэттью Макконахи и Гэри Олдмена Бобби Барри в фильме "На цыпочках". Гейл появился в популярном американском телевизионном ситкоме "Меня зовут Эрл" – эпизод под названием "Маленький плохой братец вуду" вышел в эфир в 2006 году, и Гейл был показан в роли карнавального артиста по имени "Маленький Эдди". Он также снимался в фильмах "Байкерши в городе зомби" и "Говард-утка".

В общей сложности за сорок лет кинокарьеры Эд Гейл снялся в более чем 130 фильмах, телешоу и рекламных роликах.