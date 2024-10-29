x
29 октября 2024
|
последняя новость: 16:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 октября 2024
|
29 октября 2024
|
последняя новость: 16:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Израильский композитор, уроженец Одессы Борис Пиговат получил премию АКУМ-2024

время публикации: 29 октября 2024 г., 16:08 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 16:19
Штаб-квартира Общества композиторов, авторов и издателей АКУМ
Wikipedia.org. Фото: Hidro

Общество композиторов, авторов и издателей АКУМ объявило лауреатов премии 2024 года. В музыкальных номинациях главную награду – за выдающиеся творческие достижения на протяжении всей жизни – получил композитор Борис Пиговат.

Пиговат родился в Одессе в 1953 году, учился в институте имени Гнесиных в Москве, репатриировался в Израиль в 1990 году, а в 2002-м получил докторскую степень Бар-Иланского университета. Общество АКУМ уже присуждало награды его сочинениям: в частности, реквиему "Холокост" для альта и симфонического оркестра (1995) и "Песням моря" (2005). Пиговат много лет сотрудничает с консерваторией Петах-Тиквы, в том числе – с юношеским духовым оркестром, для которого написаны многие его произведения; в решении АКУМ отдельно подчёркиваются заслуги композитора в работе с молодёжью. Денежный эквивалент премии по совокупности жизненных достижений – 35 тысяч шекелей.

Произведением года признали "Смоковницу" ("תאנה") композитора Омера Бараша – мировая премьера этой композиции состоялась во Франкфурте в исполнении знаменитого Ensemble Modern. Также общество отметило сочинения Йонатана Шенкара ("Гласные звуки для человеческих состояний") и Ури Брахи ("Свет и тень"). Каждый из лауреатов, кроме обладателя главной премии, получил по 15 тысяч шекелей.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook