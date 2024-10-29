Израильский композитор, уроженец Одессы Борис Пиговат получил премию АКУМ-2024

Общество композиторов, авторов и издателей АКУМ объявило лауреатов премии 2024 года. В музыкальных номинациях главную награду – за выдающиеся творческие достижения на протяжении всей жизни – получил композитор Борис Пиговат.

Пиговат родился в Одессе в 1953 году, учился в институте имени Гнесиных в Москве, репатриировался в Израиль в 1990 году, а в 2002-м получил докторскую степень Бар-Иланского университета. Общество АКУМ уже присуждало награды его сочинениям: в частности, реквиему "Холокост" для альта и симфонического оркестра (1995) и "Песням моря" (2005). Пиговат много лет сотрудничает с консерваторией Петах-Тиквы, в том числе – с юношеским духовым оркестром, для которого написаны многие его произведения; в решении АКУМ отдельно подчёркиваются заслуги композитора в работе с молодёжью. Денежный эквивалент премии по совокупности жизненных достижений – 35 тысяч шекелей.

Произведением года признали "Смоковницу" ("תאנה") композитора Омера Бараша – мировая премьера этой композиции состоялась во Франкфурте в исполнении знаменитого Ensemble Modern. Также общество отметило сочинения Йонатана Шенкара ("Гласные звуки для человеческих состояний") и Ури Брахи ("Свет и тень"). Каждый из лауреатов, кроме обладателя главной премии, получил по 15 тысяч шекелей.