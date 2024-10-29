"Шма Исраэль": Авраам Таль записал песню с добровольцами ЗАКА

Популярный певец Авраам Таль выпустил песню "שמע ישראל", исполненную вместе с волонтёрами ЗАКА – организации, занимающейся опознанием жертв террористических актов и катастроф. На долю добровольцев, входящих в ЗАКА – преимущественно, хотя и не только представителей ультраортодоксального сектора, – выпала тяжелейшая работа по сортировке и опознанию останков людей, погибших во время нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года.

"В последние месяцы я общался с волонтёрами ЗАКА, испытавшим посттравматическое стрессовое расстройство после 7 октября, – написал Таль в сопроводительном тексте к композиции. – Я никогда в жизни не сталкивался с таким благородством. <…> Спасибо вам за то, кем вы являетесь, и за то, как вы остаётесь верны своей миссии".

Как сообщает "Кан", Авраам Таль принял участие в терапевтических сессиях для волонтёров ЗАКА, которые устраивались в пустыне. В клип на песню "Шма Исраэль" вошли кадры, снятые именно там. Музыкант также призвал своих поклонников отправлять пожертвования организации – и конкретно новому подразделению в её составе (Resilience Unit), занимающемуся психологической поддержкой добровольцев.