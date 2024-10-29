После шести лет отмены: Джонни Депп сыграет главную роль в голливудском фильме

Джонни Депп сыграет в первом голливудском полнометражном проекте после того, как от его услуг отказались все большие студии из-за обвинений в домашнем насилии, выдвинутыми его бывшей женой, актрисой Эмбер Херд, в 2018 году. Депп получил главную роль в драматическом фильме "Алкоголик" (Day Drinker), а его партнершей по съемкам станет Пенелопа Крус. В режиссерском кресле фильма – автор "Нового человека-паука" Марк Уэбб. Сценарий картины написал Зак Дин ("Форсаж 10"). За проект отвечает студия Lionsgate.

В центре сюжета бармен круизного лайнера, который знакомится с таинственным пассажиром. Незнакомец много пьет и держится в стороне от остальных отдыхающих. Постепенно становится понятно, что судьбы главного героя и пассажира тесно связаны самым неожиданным образом. Руководитель Lionsgate Motion Picture Group Адам Фогельсон обещает, что новый проект "совмещает коммерческую концепцию с невероятными твистами".

"Алкоголик" станет четвертым совместным проектом Деппа и Крус после работы в фильмах "Кокаин", "Пираты Карибского моря: На странных берегах" и "Убийство в "Восточном экспрессе".

До 2018 Джонни Депп года был одним из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров Голливуда. Однако в декабре 2018 года его бывшая жена, актриса Эмбер Херд, обвинила Деппа в домашнем насилии в статье, опубликованной в издании The Washigton Post. Голливуд мгновенно отреагировал на обвинения, отказавшись от сотрудничества с актером. Последняя большая актерская работа Деппа – роль темного волшебника Грин-де-Вальда в фильме "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" студии Warner Bros. в 2018 году. В третьей части франшизы – "Фантастические твари: Секреты Даблдора" – Деппа заменили на актера Мадса Миккельсена. Депп подал иск против Херд на 50 миллионов долларов, обвинив бывшую жену в нанесении ущерба его репутации и потере дохода. Херд подала встречный иск к бывшему мужу на 100 миллионов долларов. 1 июня 2022 года жюри присяжных вынесло решение в пользу Деппа, после чего актер стал постепенно возвращаться к актерской карьере, но голливудские студии не спешили возобновить сотрудничество. После возвращения в кинематограф Депп сыграл в картине Майвенна "Жанна Дюбари", и независимых лентах "Минамата", "В ожидании варваров" и "Город лжи",