Дэвид Финчер снимет англоязычную версию "Игры в кальмара"

Стриминговая платформа Netflix работает над англоязычной версией южнокорейского сериала "Игра в кальмара", который вышел в 2021 году и стал самым популярным шоу стриминга с момента его создания, был номинирован на премию "Эмми" в 14 номинациях и получил шесть из них. По информации Deadline, за новый проект возьмется режиссер Дэвид Финчер, автор фильмов "Бойцовский клуб", "Семь", "Загадочная история Бенджамина Баттона" и обладатель режиссерской премии Американской киноакадемии "Оскар" за картину "Социальная сеть".

Это не первое расширение вселенной "Игры в кальмара" после феноменального успеха сериала. В 2023 году Netflix запустил реалити-шоу "Игра в кальмара: Испытания", построенное на тех играх, в которых участвовали герои сериала. На 16 дней 456 участников программы погрузились в аутентичную атмосферу оригинального шоу: они получили номера и зеленые костюмы, жили в гигантском общежитии с многоярусными кроватями, были окружены вооруженной охраной, а при провале их костюм окрашивался в красный цвет и до конца шоу они считались "мертвыми". Призовой фонд игры составил 4.56 миллионов долларов. Еще один результат феноменального успеха "Игры в кальмара" – запущенная Netflix серия видеоигр по франшизе. Платформа также продала право на использование бренда компании-производителю игровых автоматов Light&Wonder.

Пока в Netflix никак не комментируют информацию о возможном участии Дэвида Финчера в новом ответвлении франшизы. А поклонники шоу с нетерпением ждут выхода второго сезона "Игры в кальмара", который назначен на 26 декабря 2024. Судя по опубликованным тизерам, события сериала стартуют сразу после окончания предыдущих игр, когда победитель состязания Сон Ки Хун (Ли Джон Джэ получил "Эмми" за лучшую мужскую роль в первом шоу) собирается лететь в США, чтобы увидеться с дочерью. Однако в аэропорту он замечает вербовщика, который пригласил его в игру в первый раз, и решает вернуться, чтобы вывести организаторов смертельного шоу на чистую воду. Режиссер франшизы Хван Дон Хек ранее говорил, что ведет переговоры о продлении "Игры в кальмара" и на третий сезон.