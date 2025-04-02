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Культура

Умер актер Вэл Килмер

Звезды
США
время публикации: 02 апреля 2025 г., 08:28 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 08:38
Вэл Килмер в 2014 году
AP Photo/Mark Humphrey

Актер Вэл Килмер, сыгравший Джима Моррисона в картине Оливера Стоуна "The Doors" и Брюса Уэйна в "Бэтмене навсегда", умер во вторник в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему было 65 лет. Дочь Килмера сообщила, что причиной смерти актера стала пневмония. В последние несколько лет Килмер боролся с раком горла.

Актерская карьера Вэла Килмера была блистательной и недолгой. Он сыграл главные роли в множестве блокбастеров 80-х и 90-х годов, включая картины "Лучший стрелок", "Схватка", "Святой". Но вынужден был уйти с экранов из-за прогрессирующего рака. В 2022 году он сыграл свою последнюю роль в фильме "Лучший стрелок: Мэверик", хотя говорить из-за болезни уже не мог.

В общей сложности почти за 40 лет кинокарьеры Вэл Килмер снялся примерно в 90 фильмах и сериалах.

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