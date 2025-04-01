Оливер Стоун даст показания по делу об убийстве Джона Ф. Кеннеди

Режиссер Оливер Стоун, который в своем фильме "Джон Ф.Кеннеди: Выстрелы в Далласе" (1991) выдвинул версию об участии ЦРУ в убийстве президента, даст показания на слушаниях в Палате представителей США, где будут рассмотрены тысячи страниц документов о расследовании. Представленные на рассмотрение нижней палаты Конгресса бумаги были опубликованы в марте по приказу президента Дональда Трампа. В архиве по делу об убийстве Кеннеди около 6 миллионов документов. Большая их часть была обнародована ранее.

После публикации полного архива исследователи дела Кеннеди не обнаружили признаков участия ЦРУ в убийстве президента, опровергая версию Оливера Стоуна. Убийство Кеннеди приписывают одиночному стрелку Ли Харви Освальду.

Фильм Стоуна 1991 года "JFK" подвергся резкой критике со стороны историков за предположения, что смерть Кеннеди стала результатом заговора в высших эшелонах власти. Режиссер тогда заявлял, что не верит в версию убийцы-одиночки, и считает, что в покушении участвовали представители американских спецслужб. Однако эту версию опреровергли в министерстве юстиции, подтвердив, что Освальд действовал в одиночку. Однако, согласно опросам, многие американцы поверили в версию Стоуна и до сих пор считают, что Кеннеди погиб в результате заговора.

За основу сценария фильма "Джон Ф.Кеннеди: выстрелы в Далласе" Оливер Стоун и Закари Склар взяли книги "По следам убийц" Джима Гаррисона и "Перекрёстный огонь: заговор, убивший Кеннеди" Джима Маррса. После выхода фильма на экраны на Стоуна обрушилась волна критики – пресса обвиняла режиссера в распространении теорий заговора, истории высмеивали его версию. Однако картина оказалась крайне успешной в прокате – она заработала 205 миллионов долларов, войдя в десятку самых кассовых фильмов 1991 года. Фильм также номинировался на восемь премий Американской киноакадемии "Оскар", и получил награды в категориях "Лучшая операторская работа" и "Лучший монтаж".