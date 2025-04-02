В возрасте 55 лет умерла актриса, сценарист и продюсер Наталья Назарова

Российская актриса и педагог Российского института театрального искусства (ГИТИС) Наталья Назарова умерла в возрасте 55 лет, сообщает РБК со ссылкой на ректора Григория Заславского.

Она родилась 16 ноября 1969 года в городе Раменское Московской области. В 1995 году окончила РАТИ-ГИТИС (курс В.Левертова), в который поступила с четвертой попытки.

Играла в Московском ТЮЗе. Успела сняться примерно в десяти фильмах и сериалах – в том числе в сериалах "Дневник убийцы", "Марш Турецкого" и других. Была сценаристом множества кинокартин, включая фильмы "Ранетки", "Мой парень – ангел", "Филателия" и мини-сериал "Плакать нельзя". Снималась в таких сериалах, как "Дневник убийцы", "Марш Турецкого" и многих других.

В 2012 году получила премию "Кинотавр" в номинации "Лучший дебют" за фильм "Дочь".

Преподавала в ГИТИС вместе с мужем – актёром Геннадием Назаровым.