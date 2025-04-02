Квентин Тарантино написал сценарий спин-оффа "Однажды в Голливуде" для Дэвида Финчера

Режиссер Квентин Тарантино закончил работу над сценарием спин-оффа своего фильма "Однажды в Голливуде", который был удостоен двух премий "Оскар" и трех "Золотых глобусов". Однако режиссером проекта станет не Тарантино, а Дэвид Финчер ("Бойцовский клуб", "Семь"). Картину выпустит стриминговая платформа Netflix. Брэд Питт, получивший за роль в "Однажды в Голливуде" "Оскар", вернется к роли Клиффа Бута. А вот примет ли участие в проекте его партнер по съемкам Леонардо Ди Каприо, пока неизвестно. Как будет называться проект, тоже не сообщается.

Фильм "Однажды в Голливуде" вышел в 2019 году, правообладателем картины была студия Sony Pictures. Однако позже Тарантино вернул себе авторские права. И теперь передает их Netflix, у которого долгосрочное соглашение с Дэвидом Финчером о постоянном сотрудничестве. Netflix пока не комментирует будущий проект.

При этом запланированный спин-офф указывает на то, что Тарантино окончательно отказался от планов снять фильм "Кинокритик" – свой десятый и последний, по словам режиссера, проект. Предполагалось, что в "Кинокритике" Брэд Питт сыграет то ли Клиффа Бута, то ли отдаленно напоминающего его. Позже Тарантино заявил, что не будет снимать "Кинокритика" и сообщал, что предпочитает сосредоточиться на пьесах для театра.