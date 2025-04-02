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Культура

У Аллы Пугачёвой вышли две новые песни – на военную тематику

Звезды
Музыканты
время публикации: 02 апреля 2025 г., 18:10 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 18:14
Алла Пугачева в 2023 году
Фото: Александр Ханин

На официальном YouTube-канале Аллы Пугачёвой опубликованы две новые композиции: "Поцелуи войны" и "Мама". Композитором обеих песен выступил Андрей Мисин, автором текста "Мамы" выступила сама певица, а "Поцелуев войны" – Андрей Ордынец.

И "Поцелуи войны", и "Мама" – песни о войне. По данным "Фонтанки", первая из них посвящена Свирско-Петрозаводской операции советских войск в 1944 году. Эта композиция спета под гитару и выполнена в стилистике, напоминающей бардовскую песню. По контрасту, "Мама" представляет собой театральную мелодекламацию под фортепиано; Пугачёва поёт здесь от лица матери, чей сын погиб на войне.

Российские провластные активисты уже предложили прокуратуре проверить Аллу Пугачёву по статье о дискредитации вооружённых сил.

Между тем сама артистка никак не комментировала выход новых песен – их нет на стриминговых сервисах, о них нет ни слова в инстаграме Пугачёвой, на который подписано более 3,5 миллионов человек. Нет речи пока и об издании этих композиций на физических носителях: единственная платформа, на которой их можно послушать, – это YouTube.

Культура
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