Мэрии нескольких городов объявили бойкот Эяля Голана после обвинений в сексуальном насилии

Заведенное еще в 2013 году дело о совращении несовершеннолетних, в котором в качестве подозреваемых фигурировали популярный певец Эяль Голан и представители его ближнего круга, вновь приобрело актуальность после того, как одна из жертв, Таисия Замолуцкая, открыто рассказала о пережитом насилии в телеэфире в последних числах декабря 2024-го.

По её словам, Голан и его друзья и родственники продолжительное время эксплуатировали её и других юных поклонниц артиста, происходивших преимущественно из неблагополучных семей или незащищенных слоев населения. Среди прочего, они принуждали девушек вступать с ними в сексуальную связь в обмен на возможность присутствовать на концертах Голана и иметь доступ за кулисы. Некоторые детали рассказа Замолуцкой подтвердила в эфире "Кан 11" и ещё одна пострадавшая, не раскрывшая своего имени.

На этом фоне 1 января сразу несколько городских советов в Израиле объявили о том, что впредь не будут приглашать Эяля Голана на организуемые ими мероприятия, сообщает Mako.co.il. Среди них – мэрии Нетании, Герцлии, Кирьят-Оно, Ганей-Тиквы, а также региональные советы Кадима-Цоран, Кохав-Яир-Цур-Игаль, Тель-Монд и Гезер. Кроме того, имя артиста исчезло из программы намеченного на середину февраля Женского фестиваля в Эйлате.

Напомним, что по результатам расследования, проведённого в 2013-2015 годах, суд приговорил к реальному тюремному сроку отца Эяля Голана Дани Битона. Дело против самого певца было закрыто за недостатком улик. Следствие критиковали за неэффективность, звучали и подозрения в том, что некоторым действующим лицам позволили замести следы.

Голан отреагировал на телеинтервью Таисии Замолуцкой, опубликовав в инстаграме сообщение, в котором ещё раз подчеркнул, что все противозаконные деяния происходили за его спиной и без его ведома. Он добавил, что осуждает сексуальное насилие и давно порвал отношения со всеми, кто был замешан в этой истории, включая отца, и даже официально сменил фамилию.