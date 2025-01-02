Король Великобритании посвятил в рыцари Стивена Фрая

В Великобритании опубликован традиционный новогодний список почетных наград Соединенного Королевства. В этот список включают выдающихся граждан страны, которые получают звание рыцаря Великобритании или различные ордена и медали. В подписанный королем Карлом III список 2024 года включен актер и телеведущий Стивен Фрай, который удостоин рыцарского звания за благотворительную деятельность в области психического здоровья и окружающей среды. Актер признался, что "потрясен и восхищен" наградой. По его словам, когда он узнал о том, что будет посвящен в рыцари, Фрай вспомнил о своем ужасно несчастливом детстве, а также "о своей глупости и неудачливости". "Я думаю, какой катастрофой я был для своих родителей, – признался актер. – Каждый раз, когда звонил телефон, они думали, что еще натворил этот Стивен. Это стало предметом шуток в нашей семье".

Актрисы Кэри Маллиган ("Маэстро") и Сара Ланкашир ("Молокососы") стали командорами ордена Британской империи. Среди других известных имен в сфере развлечений, удостоенных почетных наград, оказались звезда "Шестой заповеди" Энн Рид, актриса Энн-Мари Дафф ("Заговор сестер Гарви"), Эдди Марсан ("Назад в Блэк"), Кевин Уотли ("Инспектор Морс") и исполнитель главной роли в сериале "Доктор Кто" Том Бейкер.