Сестры Хадид пожертвовали миллион долларов на помощь жителям Газы

Супермодели нидерландско-палестинского происхождения Белла и Джиджи Хадид сообщили, что пожертвовали миллион долларов на гуманитарную помощь палестинцам. Она будет разделена между четырьмя благотворительными организациями.

Как сообщает BBC, это Агентство ООН по гуманитарной помощи и общественным работам, Фонд помощи палестинским детям, World Central Kitchen и Heal Palestine, также занимающаяся в первую очередь помощью палестинским детям.

Сестры неоднократно выступали с резким осуждением действий Израиля в секторе Газы. Они любят использовать в своей одежде палестинские мотивы – так, на недавнем фестивале в Каннах Белла появилась в легком красно-белом платье, выдержанном в стиле куфии – палестинского национального платка.

В ноябре 2023 года Джиджи Хадид была вынуждена принести извинения за свой пост в Instagram, в котором она называла Израиль единственной страной, которая удерживает "детей" в качестве военнопленных. В этой публикации Джиджи также утверждала, что израильтяне похищали, насиловали и пытали палестинцев в течение многих лет "до 7 октября".