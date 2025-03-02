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Культура

Пивная кружка Исаака Ньютона будет представлена на выставке в Лондоне

Выставки
Исследования
Великобритания
время публикации: 02 марта 2025 г., 15:20 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 15:20
Портрет Исаака Ньютона, ок. 1712 года
Wikipedia.org. Художник: James Thornhill., ок. 1712, коллекция Woolsthorpe Manor

Деревянная кружка, которая принадлежала Исааку Ньютону, будет представлена 4 марта на выставке Королевского общества в центре Лондона.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Notes and Records, Ньютон подарил деревянную пивную кружку своему соседу по комнате, с которым он прожил 20 лет, Джону Виккинсу. Кружка была найдена вместе с другими вещами в доме ученого в Тринити-колледже в Кембридже.

Исследование также рассматривает эксперименты Ньютона, связанные с пивом, включая его работы по изучению процесса брожения, а также использование пива в качестве основы для чернил, с помощью которых он писал. Эти чернила можно найти в его блокнотах и переписке. Ньютон оставил два рецепта чернил, оба из которых, вероятно, были сделаны на основе пива.

Деревянная кружка будет впервые выставлена для широкой публики в Королевском обществе в Лондоне с 4 марта, вместе со знаменитым произведение Ньютона "The Principia", в котором он сформулировал закон всемирного тяготения и три закона движения, а также с посмертной маской ученого, которая была создана вскоре после его смерти для использования в скульптурных работах.

Выставка является результатом 20-летнего труда исследователей из Университета Далхаузи и Королевского колледжа в Галифаксе, которые собрали всю информацию о кружке, исследуя письма, генеалогические документы, семейные завещания, журналы, газеты и даже стихотворения Ньютона.

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