Пивная кружка Исаака Ньютона будет представлена на выставке в Лондоне

Деревянная кружка, которая принадлежала Исааку Ньютону, будет представлена 4 марта на выставке Королевского общества в центре Лондона.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Notes and Records, Ньютон подарил деревянную пивную кружку своему соседу по комнате, с которым он прожил 20 лет, Джону Виккинсу. Кружка была найдена вместе с другими вещами в доме ученого в Тринити-колледже в Кембридже.

Исследование также рассматривает эксперименты Ньютона, связанные с пивом, включая его работы по изучению процесса брожения, а также использование пива в качестве основы для чернил, с помощью которых он писал. Эти чернила можно найти в его блокнотах и переписке. Ньютон оставил два рецепта чернил, оба из которых, вероятно, были сделаны на основе пива.

Деревянная кружка будет впервые выставлена для широкой публики в Королевском обществе в Лондоне с 4 марта, вместе со знаменитым произведение Ньютона "The Principia", в котором он сформулировал закон всемирного тяготения и три закона движения, а также с посмертной маской ученого, которая была создана вскоре после его смерти для использования в скульптурных работах.

Выставка является результатом 20-летнего труда исследователей из Университета Далхаузи и Королевского колледжа в Галифаксе, которые собрали всю информацию о кружке, исследуя письма, генеалогические документы, семейные завещания, журналы, газеты и даже стихотворения Ньютона.