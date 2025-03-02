Прогнозы на "Оскар 2025": как проголосуют академики и еврейский стыд

Кульминационный вечер наградного сезона 2024 года приближается. 2 марта пройдет церемония награждения премией Американской киноакадемии "Оскар", которая традиционно является главным итогом киногода.

В отличие от 2023-го, когда на сцене театра "Долби" в Лос-Анджелесе развернулась битва титанов – "Барби" сражалась с "Оппенгеймером", 2024-й не может похвастаться таким же ярким соперничеством.

По количеству номинаций на "Оскар" (тринадцать) лидирует фильм француза Жака Одияра "Эмилия Перес", который понравился жюри разных премий, включая французский "Сезар", но вызвал серию скандалов – на Одияра обиделись в Мексике и в ЛГБТ-сообществе, а на исполнительницу главной роли Карлу Софию Гаскон вообще везде за исламофобские и антисемитские посты. И хотя поначалу продюсеры картины, стриминговая платформа Netflix, отозвали все пригласительные актрисы на предоскаровские вечеринки, в конце концов на главный бал киногода Гаскон все-таки разрешили приехать.

Как все эти скандалы повлияли на голосование киноакадемиков, пока неизвестно. А обилие номинаций, как известно, не гарантирует победу.

Следом за "Эмилией Перес" по количеству номинаций (десять) идет фильм Брэди Корбета "Бруталист", который израильская пресса окрестила "самым сионистским фильмом года". Это малобюджетное по голливудским меркам кино (10 миллионов долларов) хронометражем в три с лишним часа вызвало противоречивые оценки критиков, но неизменно собирает престижные призы: три "Золотых глобуса", четыре премии Британской киноакадемии, Серебряный лев Венецианского кинофестиваля и разные награды профессиональных гильдий. Для Эдриана Броуди, который играет в "Бруталисте" главную роль, это второй поход за "Оскаром" – в 2002 году он уже получал золотую статуэтку за роль выживающего в Холокосте пианиста Владислава Шпильмана в картине Романа Полански "Пианист", став самым молодым обладателем этой премии.

И "Эмилия Перес", и "Бруталист" претендуют на "Оскар" в главной номинации – "Лучший драматический фильм". Всего в этой категории участвует девять картин, среди которых "Анора" Шона Бэйкера (за нее очень болеют в России), "Боб Дилан: Никому не известный" (за него голосуют поклонники Тимоти Шаламе), "Конклав" с Рейфом Файнсом (которого любят все), "Дюна: Часть вторая" (не считается лидером ни по одному из прогнозов), "Субстанция" (точно получит премию в категории "Лучшая актриса", но не в этой), "Злая: Сказка о Ведьме Запада" (включена в список для красоты), бразильская лента "Я все еще здесь" (политическая нотка против диктатуры) и "Мальчишки из никеля" (трогательная, но драматургически слабая драма о чернокожих подростках в страшном интернате). Конечно, киноакадемики могут преподнести сюрприз и выбрать главным фильмом 2024 года картину не из двух главных претендентов, но что-то мне подсказывает, что главная битва все-таки предстоит между "Эмилией Перес" и "Бруталистом". И это тоже можно назвать трендом уходящего года – поверхностный криминальный мюзикл с весьма сомнительным посылом, пренебрежительно отмахивающийся от реальных проблем и страны, о которой он снят, и сообщества, которому посвящен, противостоит трехчасовой драме, в финале которой главные герои приходят к выводу, что американская мечта – миф, а евреям не рады нигде, кроме Израиля.

Неожиданная интрига наметилась в категории "Лучшая мужская роль". Если еще пару недель назад лидерами гонки считали Эдриан Броуди и Рейф Файнс, то в последние дни все настойчивее звучат голоса, предрекающие победу в этой категории Тимоти Шаламе за роль Боба Дилана в двухчасовом байопике "Никому не известный". Причина такого ажиотажа вовсе не в том, что эксперты вдруг открыли для себя невероятный актерский дар Шаламе, посмотрев "Никому не известный", а в победе Шаламе на премии Гильдии актеров, которая считается прямым предвестником победителей "Оскара". Впрочем, прямой зависимости между премиями нет, Боб Дилан в исполнении Шаламе скорее напоминает Шаламе в гриме под Боба Дилана, так что будем надеяться, что статуэтка достанется более сложным работам.

Вероятно, первого в своей жизни "Оскара" получит актриса Деми Мур, которая уже произнесла оскаровскую речь, получая "Золотой глобус" за роль увядающей актрисы в боди-хорроре Корали Фаржи "Субстанция". Растроганная Мур сказала, что всю свою актерскую карьеру считала себя "попкорновой актрисой" и не верила, что заслуживает серьезных наград. То, что премия все-таки досталась Мур, роль которой в "Субстанции" – не просто блистательная актерская работа, но и большая женская отвага, очень всех растрогало. Будем надеяться, что актриса получит и заслуженного "Оскара". Кстати, если уж полагаться на прогноз премии Гильдии киноактеров, то и здесь Мур победила. Главной конкуренткой Деми Мур в этом соревновании называют Майки Мэдисон, сыгравшую стрип-танцовщицу в фильме "Анора". Обаятельная лента Шона Бэйкера вызывает немало споров и тревог – российский актер Юра Борисов на всех премиях проиграл в категории "Лучший актер второго плана" Кирану Калкину ("Настоящая боль"), а Майки при всем своем безусловном очаровании не получила пока серьезных наград. Так что киноакадемики вполне могут удивить всех, отдав предпочтение юной стриптизерше, мечтающей о принце в исполнении Мэдисон, а не безобразно стареющей актрисе, которую сыграла Мур. Кстати, в этой же категории участвует и Карла София Гаскон, но в ее победу, кажется, никто не верит.

Еще одна категория, в которой развернется нешуточная борьба (и в которой очень сложно выбрать одного фаворита) – мультипликационная. Конечно, с точки зрения киноискусства прорывный латвийский анимационный фильм "Поток" Гинтса Зилбалодиса можно считать главным событием 2024 года. Этот волшебный фильм без единого слова и со следами исчезнувшего человечества (что не вызывает сожаления ни у авторов, ни у зрителей) неизменно побеждает на всех кинопремиях этого года. Однако среди конкурентов "Потока" очень симпатичный "Дикий робот", который хоть и гораздо болтливее, но тоже о человечности, которой гораздо больше в зверушках и даже роботе, чем в человеке. Ну и очень не повезло иметь таких сильных конкурентов второй части "Головоломки" – важному, яркому, изобретальному мануалу о том, как нам выживать все-таки в мире, где кроме зверушек и милых роботов, есть люди, конкуренция, первая (и не только) любовь и много-много боли.

И, наконец, интрига, которая не связана с номинациями, но которая, кажется, даже важнее, чем распределение статуэток. Как известно, НКО Artists4CeaseFire призвали голливудских звезд как и в прошлом году надеть на красную дорожку значки с красной ладонью в поддержку прекращения "геноцида" в Газе. Их не останавливает то, что за последние полтора месяца мир в прямом эфире мог убедиться, что геноцид в Газе осуществляется исключительно в отношении израильских заложников, которые возвращаются из плена в гробах или в таком состоянии, словно побывали в Освенциме. Не смущает их и то, что боевых действий в Газе нет. Против этой инициативы выступает группа Brigade, 700 участников которой подписали открытое письмо против значков с красной ладонью на церемонии "Оскара", поясняя, что красная ладонь – символ зверского линча израильских солдат в Рамалле. Пугает во всей этой истории не только нежелание одних голливудских звезд назвать терроризм терроризмом, но и испуганное молчание тех, кто им противостоит. "700 ведущих сотрудников киноиндустрии", протестующие против красной ладони, предпочли остаться анонимными. За исключением нескольких звезд еврейского происхождения (среди них израильтянка Галь Гадот, которая будет вручать приз в одной из номинаций) в последние полтора года в Голливуде стало неприлично и страшно говорить о еврейской идентичности. И это несмотря на то, что среди лидеров в номинациях и на кинопремиях сразу два фильма о Холокосте и еврействе – "Бруталист" и "Настоящая боль" Джесси Айзенберга. Как отмечает ведущий редактор издания The Hollywood Reporter Стивен Зайчик в сегодняшней колонке "Почему звезды еврейского происхождения так боятся говорить об антисемитизме", в то время, когда волна антисемитизма захлестнула мир, голливудские звезды ведут себя как ученики средней школы на уроке английского, к которому они не прочли книгу: "вы опускаете голову и нервно считаете секунды, пока учитель не вызовет кого-то другого". Зайчик отмечает смущенное молчание и автора "Настоящей боли" Джесси Айзенберга, который заявлял в интервью, что своим фильмом хотел обратить внимание "на то, что люди могут делать с людьми, а не на то, что люди делали с евреями". Не акцентируют внимание на сегодняшней ситуации и призеры всех возможных премий Брэйди Корбет и Эдриен Броуди.

"Конечно, звезды еврейского происхождения никому ничего не должны, – пишет Зайчик. – Но в эпоху моральных вызовов, стоящих перед многими сообществами, а особенно евреями, голоса антисемитов становятся все громче, а голоса тех, кто готов выступить на стороне евреев, стихают. Вряд ли нужна ученая степень по истории, чтобы понять, насколько опасной может оказаться эта комбинация".

Сегодня в Голливуде раздадут золотые статуэтки. "Оскар" – это праздник кино и ярмарка тщеславия. Но и трибуна для политических высказываний. Здесь всегда говорят о боли своей социальной, расовой, национальной группы. В прошлом году британский режиссер еврейского происхождения Джонатан Глейзер использовал сцену зала "Долби", чтобы осудить Израиль и отречься от него. Что решатся или не решатся сказать на этой сцене в этом году, увидим уже через несколько часов.

Обзор подготовила Алина Ребель