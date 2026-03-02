x
Культура

Умер драматург Николай Коляда

время публикации: 02 марта 2026 г., 06:11 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 06:11
Duma.gov.ru

В возрасте 68 лет умер российский драматург и театральный деятель Николай Коляда. О его смерти сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, передает "Интерфакс".

Ранее Коляда был госпитализирован и находился в тяжелом состоянии в реанимации.

Николай Коляда родился 4 декабря 1957 года в Пресногорьковке, Кустанайской области (Казахстан). Он был советским и российским драматургом, актером, режиссером и преподавателем драматургии, работал главным образом в Екатеринбурге. Считался одним из ключевых представителей современной российской драматургии; театральные критики называли его одним из "основателей" нового театрального движения постсоветской России. Он создал и возглавил "Коляда-театр" в Екатеринбурге. Был автором более 100 пьес, многие из которых ставились в театрах России и за рубежом.

