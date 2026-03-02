3-й день войны "Рычание льва": атаки не только из Ирана, но и из Ливана

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В первые два дня войны были атакованы более 2000 целей в Иране, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи. Иран в ответ атакует американские базы на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль.

В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость".

В результате ракетных обстрелов погибли не менее 12 человек: 11 израильтян и филиппинка. На данный момент опубликованы имена пяти погибших: это Марина Балеева, 68 лет, скончалась от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище; волонтер организации "Ихуд Ацала" Ронит Элимелех и ее мать Сара Элимелех; Орен Кац; Габриэль Барух Ревах. Также в первый день войны погибла гражданка Филиппин Мэри Энн В. Де Вера, не бросившая пожилую женщину, за которой ухаживала. Кроме того, сообщалось, что по дороге в убежище в Тель-Авиве получил тяжелую травму головы и скончался 102-летний мужчина.

Первые дни войны с Ираном: последствия в Израиле. Фоторепортаж

Президент США Дональд Трамп в интервью британскому изданию Daily Mail обозначил сроки военной операции против режима аятолл в Иране. "Мы посчитали, что это займет около четырех недель. Это всегда был примерно четырехнедельный процесс, поэтому, несмотря на всю сложность, на это уйдет четыре недели или меньше", – заявил он.

3-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 02.03.2026

02:00

Армия обороны Израиля подтвердила, что в ночь на 2 марта "Хизбалла" осуществила запуски ракет из Ливана в сторону израильской территории. Одна ракета была перехвачена, еще несколько взорвались на открытых пространствах. Сведений о пострадавших не поступало. Ливанские источники: 10 ракет были запущены из Ливана в сторону Хайфы.

01:00

ЦАХАЛ сообщает об очередной волне ударов по целям в "сердце Тегерана".

ВВС США и Израиля наносят удары по целям в районе города Ахваз, на западе Ирана, передает иранское агентство Mehr.

Взрыв прогремел на базе британских ВВС Акротири в Лимассоле на Кипре, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники. Британская база на Кипре подверглась удару небольшого беспилотника, никто не пострадал, однако имеется незначительный ущерб, пишет Cyprus Mail.

Тревога в Цфате и окрестностях. Вторжение БПЛА.

Тревога в Кирьят-Шмоне и окрестностях. Ракетный обстрел.

Снова тревога около северной границы. Зафиксирован запуск БПЛА.

ЦАХАЛ подтвердил успешный перехват ракеты, запущенной в сторону Хайфы из Ливана.

Снова тревога "Цева адом" прозвучала в Хайфе и окрестностях. Предварительно: вторжение БПЛА из Ливана. Вскоре был дан отбой тревоги.

Тревога "Цева адом" прозвучала в районе Мертвого моря. Зафиксировано вторжение БПЛА.

Тревога "Цева адом" прозвучала в Хайфе и окрестностях: зафиксирован ракетный обстрел из Ливана, сообщает ЦАХАЛ. Работает ПРО. Одновременно зафиксировано очередного нарушение воздушного пространства на северной границе – проникновение БПЛА. Полиция сообщает о падении фрагментов. МАДА: сведений о пострадавших пока не поступало.

00:00

Тревога "Цева адом" прозвучала в ряде населенных пунктов на севере Израиля, включая Нагарию. Предварительно: зафиксировано проникновение БПЛА. Работает ПВО. Вскоре был объявлен отбой тревоги.

США и Израиль с начала военной операции против режима аятолл в Иране нанесли удары по более чем 2000 целям. Такую оценку публикуют The Wall Street Journal и The New York Times.