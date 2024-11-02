Известный израильский актер Яаков Коэн умер в возрасте 66 лет

Актер и комик Яаков Коэн, считающийся одним из самых ярких деятелей израильского театра, телевидения и кино, ушел из жизни в возрасте 66 лет.

В июле 2023 года Коэн рассказал в интервью, что уже несколько лет страдает болезнью Паркинсона.

Яаков Коэн репатриировался в Израиль из Марокко в возрасте 6 лет. В 1984 году окончил актерскую школу "Бейт Цви". Сыграл десятки ролей в театре, работал на телевидении, снимался в кино.

У него осталась жена, художница Тиранит Барзилай, и двое детей – Итамар и Авитар.