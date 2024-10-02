Ливанская певица записала кавер-версию "October Rain" Эден Голан на арабском

Ливанская певица Карин Бассили опубликовала на своём YouTube-канале кавер-версию песни "October Rain" Эден Голан в переводе на арабский язык. Основой для арабского текста стала именно первая, оригинальный версия композиции, забракованная "Евровидением" за якобы "политизированный" характер – а не отредактированный вариант под названием "Hurricane", с которым Эден Голан выступала на конкурсе в Мальмё (и заняла пятое место, а также второе – в зрительском голосовании).

В первых кадрах клипа на экран выводится надпись: "Первая песня на арабском языке в истории, которая посвящена Израилю и выражает поддержку и солидарность с жертвами резни 7 октября". Девизом записи стала фраза казнённого нацистами немецкого теолога Дитриха Бонхёффера: "Молчание перед лицом зла – само по себе зло".

Карин Бассили – ливанская христианка, живущая в США. По информации Times of Israel, ещё в 2021 году ей был пожизненно запрещён въезд в Ливан в наказание за сотрудничество с израильтянами – конкретно, с тель-авивским певцом, автором песен и продюсером Яиром Леви, вместе с которым Бассили записала песню "Refa Na". После 7 октября артистка участвовала в произраильских демонстрациях в США – в том числе в университетских кампусах.