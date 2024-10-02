"Би-2" выпустили сингл, сочинённый и записанный в Израиле

Группа "Би-2" опубликовала второй сингл с предстоящего студийного альбома, композицию "Не зли моих ангелов". По словам Лёвы Би-2, идея трека пришла ему в голову в самолёте, который эвакуировал музыкантов ансамбля в Израиль после их задержания в Таиланде.

Композиция записывалась в Израиле в мае 2024 года – в студиях в Тель-Авиве и Ашдоде. Авторами музыки выступили Лёва и Шура Би-2, авторами текста – Лёва Би-2 и флейтист Ян Николенко. Концертная премьера трека состоится 2 октября на выступлении "Би-2" в Барселоне.

В сингл вошли две версии песни "Не зли моих ангелов", отличающиеся сведением: одну из них сводил постоянный звукорежиссёр "Би-2" Сергей Большаков, другую – британский саундпродюсер Эдриан Бушби, обладатель двух премий "Грэмми" (за сотрудничество с группами Foo Fighters и Muse). Клип на композицию снят с активным использованием технологий искусственного интеллекта, его режиссёрами стали Лёва Би-2, Денис Велинский и Андрей Ковалёв.