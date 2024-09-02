Три ложки масла и две кисти – новая выставка в музее "Ану" всего на неделю

6 сентября в музее "Ану" в Тель-Авиве откроется Pop-Up выставка откроется в "Три ложки масла и две кисти". Выставка – результат коллаборации шеф-поваров и художников. Выставка продлится всего неделю.

"Три ложки масла и две кисти" – новая необычная Pop-Up выставка, которая объединила ведущих шеф-поваров и другие ключевые фигуры израильской кухни из Израиля и со всего мира с лучшими израильскими иллюстраторами и художниками. На ней будут представлены произведения, созданные прямо на куртках-шефов, и вдохновлённые личными историями участников.

И кулинары, и художники принимают участие в проекте на волонтерских началах, все работы будут выставлены на продажу. Вырученные средства будут направлены на терапевтические мероприятия по приготовлению еды для эвакуированных жителей Северного и Южного Израиля.

Выставка, организованная FOODISH – кулинарным отделом музея "АНУ" – Музея еврейского народа, под художественным руководством Амита Трейнина, исследует еврейскую идентичность и культуру через еду, объединяя творцов из разных дисциплин.

На открытии выставки посетители будут приглашены принять участие в создании коллективной скатерти для шаббатного стола, включающей их кулинарные воспоминания. В центре зала будет установлен большой шаббатний стол, и гости смогут поделиться своими личными кулинарными историями. В процессе мероприятия художница Рахели Шалев будет рисовать воспоминания участников прямо на скатерти, которая станет частью художественной инсталляции и будет представлена на протяжении всей выставки.

В проекте приняли участие тандемы:

Шеф-повар Исраэль Ахарони и художник Зеев Энгельмайер

Кулинарный эксперт Михаль Ански и иллюстратор Сергей Исаков

Ресторатор Рути Брудо и художница Анат Варшавски

Шеф-повар Юваль Бен Нерия и иллюстратор Джудит Эшер

Шеф-повар Хаим Коэн и художница Михаль Дюбуа

Кулинарная звезда из Нью-Йорка Джейк Коэн и художница Нурит Гросс

Американская автор кулинарных книг и журналистка Джоан Нэйтан и художница Хадас Хайон

Шеф-повар Майкл Соломонов и художник Ицхак Ренарт

Шеф-повар. Раз Рахав и художница Карен Шпилшер

Шеф-повар Мошик Рот и художница Майя Иш-Шалом

Кулинарный писатель и шеф-повар Рути Руссо и художник Амит Трейнин Исследовательница мифологии еды Клаудия Роден и художник Надавв Мачете

Шеф-повар Эйяль Шани и иллюстратор Мишель Кишка

Шеф-повар Йоси Шитрит и иллюстратор Эйтан Элоа

Встречи на выставке:

Пятница, 6 сентября, 10:30: встреча "Кишка & Кишка" – уникальная межпоколенческая встреча между известным иллюстратором и карикатуристом Мишелем Кишкой и его сыном Давидом Кишкой, председателем Израильской ассоциации кулинарной культуры.

Понедельник, 9 сентября, 20:00: встреча Исраэля Ахарони и Зеева Энгельмайера на тему искусства, вдохновения и творчества.

Вторник, 10 сентября, 16:30: мастер-класс по росписи шефских фартуков с иллюстраторами Анат Варшавски и Михаль Дюбуа.

Проект реализован при поддержке компании CHEF WORKS, одного из крупнейших мировых производителей одежды для шеф-поваров и рестораторов, и других партнеров, включая винодельню Teperberg.

Выставка продлится до 10 сентября.

Открытие выставки "Три ложки масла и две кисточки" – пятница, 6 сентября 2024 года, 10:30-14:00.

Вход на выставку включен в стоимость посещения музея.

Вход в музей бесплатный для эвакуированных жителей Северного и Южного регионов, действующих военнослужащих и служащих сил безопасности.

Музей "Ану", кампус Тель-Авивского университета, улица Клаузнер, 15, Рамат-Авив.

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