Эдриану Броуди устроили в Венеции 12-минутную овацию за роль выжившего в Холокосте

Актер Эдриан Броуди был растроган 12-минутной овацией, которую ему устроила публика после просмотра фильма "Бруталист" режиссера Брэди Корбета на Венецианском кинофестивале. Броуди играет выжившего в Холокосте венгерского еврея Ласло Тота, в прошлом знаменитого архитектора. После войны потерявший все Ласло переезжает в Америку, где живут его родственники, и мечтает, конечно вернуться к работе. Случайное знакомство с американским магнатом, казалось бы, дает шанс мечте осуществиться – Ван Бюрен нанимает Тота для реализации амбициозного проекта. Однако "американской мечте" венгерского еврея не суждено сбыться. Фильм охватывает сорок лет жизни Тота и длится три с лишним часа с 15-ти минутным антрактом. Корбет посвятил работе над фильмом семь лет.

По мнению критиков, посмотревших фильм в Венеции, Эдриан Броуди может получить за роль Ласло Тота Кубок Вольпи, а саму картину называют самым вероятным (на данный момент) претендентом на "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Скорее всего, "Бруталист" окажется и в списке будущих номинантов на премию Американской киноакадемии "Оскар".