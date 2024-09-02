Художники-бедуины – редкая выставка "Время Негева"

С 5 по 14 сентября 2024 года в галерее "Розенфельд" в Тель-Авиве пройдет уникальная выставка "Время Негева", художников бедуинов, организованная Ассоциацией "Звёзды пустыни".

На юге Израиля проживает более 300 тысяч бедуинов, значительная часть которых ведет жизнь, далекую от внимания широкой публики. Около трети из них живут в неофициальных поселениях, разбросанных по пустыне Негев.

Выставка предоставляет уникальную возможность заглянуть в мир, существующий на грани между традициями и современностью. Бедуины делятся на кланы, часть из них – кочевники. Во время войны им пришлось трудно. Многие поселения незаконны и, конечно, не оснащены бомбоубежищами.

"Время Негева" раскрывает малоизвестные стороны жизни бедуинского сообщества: детские игры, выпас скота, традиционные свадьбы и встречи с властью. Работы участников выставки сочетают в себе элементы документальной фотографии и постановочных сцен, пытаясь отразить реальность во всей ее сложности и многослойности.

Среди представленных работ можно увидеть чуткую и юмористическую документалистику Хазара Абу Хани, смелые и вдохновляющие образы от Алаа Абу Алиона, а также керамические работы и живопись Зайнаб Абу Джарбиа, сочетающие в себе традиционную бедуинскую вышивку с личными.

Выставка "Время Негева" организована в рамках программы "Звездный акселератор" Ассоциации "Звезды пустыни", направленной на развитие молодого лидерства в бедуинском обществе. В организации мероприятия также принял участие Кейский академический педагогический колледж в Беэр-Шеве.

Выставка объединяет работы девяти художников, в числе которых Иман Абу Ганем, Алаа Абу Алион, Хода Аль Амрани, Хазар Абу Хани, Валид Аль Убра, Зайнаб Абу Джарбиа, Йосеф Аль Хузейл, Рана Гибоа и художник галереи Замир Шац.

Куратор: Ариэль Рам Пастернак.

Выставка продлится до 14 сентября.

"Время Негева", Галерея "Розенфельд" Ул. Хамифаль, 1, Тель-Авив

Часы работы галереи:

вторник-четверг 18:00-12:00,

пятница 14:00-11:00;

Суббота, 11:00-13:00.