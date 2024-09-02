Умер известный бард Владимир Туриянский

Вечером 2 сентября стало известно, что в возрасте 89 лет умер Владимир Туриянский – известный поэт, композитор, бард.

Владимир Туриянский родился 21 августа 1935 года в Москве. Отец был репрессирован в 1937 году и погиб в одном из лагерей ГУЛАГа под Интой. После этого семья была сослана в Казахстан, где Владимир с матерью и сестрой жили до конца войны. В 1946 году они поселились в поселке Струнино Владимирской области (за 101-м километром).

Владимир поступил в Московский институт культуры, но проучился лишь до третьего курса, а затем избрал профессию геолога. Он отправился с геологической экспедицией в Сибирь. Со временем Туриянский становится радиоэлектромехаником шестого разряда СГРЭ, наладчиком геофизической аппаратуры. Участвовал во многих геологических экспедициях на Крайний Север, в Западную и Восточную Сибирь. Работал электромонтёром, коллектором, радистом, грузчиком, слесарем.

С 1959 года начал писать песни, преимущественно на свои стихи. Исполнял свои сочинения, аккомпанируя себе на семиструнной гитаре.

Первая песня – "Кабестан" (1959) на стихи Бориса Стругацкого из книги "Страна багровых туч". Наиболее популярными песнями Владимира Туриянского стали "Монтана", "Геофизическое танго", "Старая сказка", "Откуда начинается река", "Мы зачем-то сбежали из тёплых квартир", "Яна, Индигирка, Колыма".

Выпускались его диски, компакт-диски и компакт-кассеты, книги стихов. Владимир Туриянский уехал в Германию в 2000 году. Потом вернулся в Россию, жил в Москве.