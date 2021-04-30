"Телефон Бога". Гребенщиков, Войнович, Рубина, Туминас, Ким и другие отвечают на детский вопрос

Представляем новый короткометражный фильм "Это телефон Бога?", сделанный Александром Гутницким и Константином Гаёхо на основе записанных в разные годы программ "Детский недетский вопрос", автором и ведущим которых является Дмитрий Брикман. Это пятый фильм мини-сериала "Один детский недетский вопрос".

Рассказывает автор программы: "Однажды мальчик в Москве, глядя на телефон какой-то рекламы, написанный огромными светящимися буквами на самом верху одного из высотных зданий Москва-сити спросил у папы "Это телефон Бога?" Я, честно говоря, каждый раз волнуюсь, когда в разговоре мы добираемся с гостем до этой истории. Волнуюсь, потому что понимаю, насколько сложно человеку ответить на вопрос: "Представьте себе, что вы подняли телефонную трубку, набрали номер, услышали гудки, потом ответ: "Алло, Бог слушает?" и вы бы знали, что это правда и что вас не разыгрывают. Что бы вы сказали, или спросили, или попросили?"

В виртуальном разговоре "Это телефон Бога?" участвуют: Римас Туминас, Леонид Лейкин, Леонид Розенберг, Антон Орехъ, Таня Кисилевская, Николай Сванидзе, Лена Крейндлина, Лариса Герштейн, Леонид Невзлин, Михаил Лабковский, Саша Галицкий, Юлий Ким, Алексей Талай, Алексей Паперный, Александр Гутницкий, Борис Родионов, Игорь Пчелинцев, Нафсет Чениб, Псой Короленко, Борис Зильберштейн, Аня Гартавел, Владимир Войнович, Борис Брестовицкий, Максим Леонидов, Дина Рубина, Рон Шойтов, Борис Гребенщиков, Владимир Яковлев, Леонид Федоров, Анна Козакова, Семен Лицин.

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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