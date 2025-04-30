В Кейсарии откроется благотворительная выставка "Феникс" в поддержку раненых военнослужащих

2 мая в 11:30 в музее Ралли 1 в Кейсарии состоится открытие ежегодной благотворительной выставки "Феникс" (עוף החול), организованной фондом "Керен Ор Кейсария" (קרן אור קיסריה). Выставка объединит поэзию, искусство и надежду, направленные на поддержку и реабилитацию раненых в ходе войны.

‎На выставке будут показаны работы шестидесяти 60 художников, работающих в различных техниках. Для каждой работы подобрано музыкальное сопровождение, которое можно прослушать, отсканировав QR-код.

Выставка проходит при кураторском сопровождении Орли Аарони из музея "Ралли". Все вырученные средства будут переданы через фонд "Керен Ор Кейсария" на поддержку и восстановление раненых военнослужащих.

Вход на выставку свободный, но требуется предварительная регистрация.

Музей "Ралли", расположенный на бульваре Ротшильда рядом с водонапорной башней в Кейсарии, известен своей коллекцией латиноамериканского и европейского искусства.

Подробности на сайте музея "Ралли".