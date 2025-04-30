EBU объяснил евродепутатам, чем Израиль отличается от России

Европейский союз телерадиовещания (EBU) направил депутатам Европарламента письмо, в котором отклонил их требование отстранить Израиль от участия в конкурсе "Евровидение", и объяснил, чем Израиль отличается от России.

Группа из 26 евродепутатов из Словении, Финляндии, Испании, Франции, Дании, Польши, Бельгии, Нидерландов, Швеции и Мальты, представляющих фракции Социалистов и Демократов, Зеленых, Левых и Обновленную Европу, потребовала отстранить Израиль от конкурса, как это было сделано с Россией в 2022 году, направив 14апрля письмо следующего содержания:

"Мы также напоминаем, что EBU приостановил участие России в Евровидении после её вторжения в Украину в 2022 году, ссылаясь на необходимость отстаивания ценностей общественных СМИ. Тем не менее, несмотря на неопровержимые доказательства военных преступлений и предупреждения о геноциде, Израиль продолжает пользоваться полным доступом к одной из самых известных культурных площадок Европы.

Такое избирательное применение принципов неприемлемо. Евровидение — независимо от заявленных намерений — является глубоко влиятельной политической и культурной платформой. Утверждать, что оно "неполитическое", одновременно избирательно применяя запреты и санкции в политически напряжённых контекстах, является неискренним и наносит ущерб авторитету EBU.

Позволяя Израилю участвовать, EBU активно способствует обелению режима, обвиняемого в преступлениях против человечности авторитетными международными органами, включая Международный суд.

Чтобы сохранить свою целостность, EBU должен действовать решительно и незамедлительно, отстаивая свои ценности мира, сотрудничества, человеческого достоинства и общественной ответственности через последовательные и смелые действия. Нет места для двойных стандартов или колебаний.

Поэтому мы настоятельно призываем EBU отменить участие Израиля в 69-м выпуске конкурса песни Евровидение. EBU должен применять ко всем участникам те же этические стандарты, которые он применял ранее, и признать глубокие политические последствия разрешения режиму апартеида соревноваться на европейской сцене."

В ответном письме от 28 апреля руководство EBU написало, что, как правильно отметили депутаты, в 2022 году союз отстранил Россию от участия в Евровидении:

"Было очевидно, что российские вещатели были тесно связаны с российским правительством по вопросу вторжения в Украину. Это привело к приостановке членства российских вещателей в EBU в мае 2022 года из-за постоянных нарушений условий членства.

В случае с израильским общественным вещателем, корпорация "Кан" подвергается постоянной критике со стороны израильского правительства и в настоящее время сопротивляется попыткам правительства приватизировать или закрыть ее. Мы поддерживаем общественные СМИ во всех наших странах-членах.

EBU также придерживается позиции других международных организаций, включая спортивные союзы и федерации, которые аналогичным образом сохранили свою политику включения израильских участников в крупные соревнования в настоящее время".

Напомним, что на конкурсе Евровидение 2025 Израиль будет представлять Юваль Рафаэль, чудом выжившая в резне 7 октября 2023 года, с песней "Наступит новый день" (New Day Will Rise)