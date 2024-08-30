Афганские военные ковры – бесплатная лекция в музее "Ралли"

26 сентября в музее "Ралли" Зива Курт проведёт лекцию "Как война повлияла на дизайн ковров в Афганистане".

Эти ковры, отражающие сложные исторические и культурные процессы, ткались в период затяжных конфликтов, которые охватили страну в конце XX – начале XXI века.

Тема лекции, выбранная исследователем искусства и коллекционером Зивой Курт, посвящена уникальному явлению – военным коврам Афганистана. Военные ковры, о которых идёт речь, представляют собой необычное сочетание традиционного афганского ткачества и современной военной символики. Истоки уходят в 1979 год, когда Советский Союз начал своё вторжение в Афганистан. В этот период мастера коврового ткачества обратились к трагической реальности, которая стала повседневностью для страны.

На коврах изображены танки, ракеты, автоматы, а также другие элементы военной техники, которые вторглись в повседневную жизнь афганцев. Эти символы войны стали неотъемлемой частью новых орнаментов, которые, несмотря на свою жестокую символику, сохраняют изящество и сложность традиционных афганских узоров.

Второе вторжение, оказавшее влияние на афганское ткачество, началось в 2001 году, когда в страну вошли войска США и их союзников. Этот этап конфликта также отразился на военных коврах, которые получили ещё большее разнообразие военной символики.

Этот уникальный феномен афганского ткачества остаётся предметом глубокого изучения и восхищения. Военные ковры – это не просто произведения искусства, но и яркий пример того, как культура может трансформироваться под воздействием внешних факторов, оставаясь верной своим корням и сохраняя свою идентичность.

Зива Курт в своей лекции рассказывает о том, как создаются ковры и что и как влияет на традицию ремесла, а также о других событиях, повлиявших на ковровое творчество страны, скорее всего, закрытой для нас на многие годы.

Лекция "Военные ковры Афганистана" состоится в музее "Ралли", Сдерот Ротшильд, возле водонапорной башни, в Кейсарии, 26 сентября 2024 года, в 11 часов утра.

Лекция проводится на языке иврит

Вход бесплатный