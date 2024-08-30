Неделя в кино: чудовища и "Битлджус, Битлджус"

Главная новость киномира на этой неделе, конечно, начавшийся Венецианский кинофестиваль. В этом году на острове Лидо особо звездная красная дорожка, которая уже в день открытия восхитила киноманов. Но еще до начала фестиваля уютный мир киногламура с его устоявшимися идолами покачнулся. Накануне премьеры на Венецианском кинофестивале авторы документального фильма "Рифеншталь" заявили, что именитая режиссер, которая всю жизнь отрицала свою приверженность нацистской идеологии, до конца жизни тосковала по ней. Режиссер Андрес Вейель и продюсер Сандра Майшбергер получили доступ к поместью Лени Рифеншталь и ее огромному архиву. Огромному, потому что любимица Гитлера оказалась очень педантичным архивариусом. С особой любовью она хранила письма поддержки (в которых часто оказывались наличные), которые ей присылали со всей страны поклонники и друзья, среди которых и бывшие высокопоставленные нацистские преступники, и отрицатели Холокоста, и представители неонацистских движений. В беседах, которые вела режиссер, нередко проскальзывают сожаления о крушении нацистской идеологии, а также недоумение по поводу предъявляемых Рифеншталь обвинений в соучастии преступлениям гитлеровской Германии. Публично Рифеншталь десятилетиями (она умерла в 2003 году в возрасте 101 года) отрицала, что знала о страшной машине уничтожения миллионов людей, в запуске которой она участвовала, снимая пропагандистские ленты о величии Гитлера и его "триумфе воли". Фрагменты ток-шоу и интервью, в которых режиссер пыталась оправдаться (порой весьма агрессивно), тоже вошли в фильм Вейеля и Майшбергер. Там же приводится письмо некоего немецкого офицера бывшему мужу Рифеншталь Петеру Якобу (майору Sturmabteilung, военизированного крыла нацистской партии), написанное в 1952 году. Автор письма рассказывает, что во время поездки в Польшу в сентябре 1939 года Рифеншталь стала не просто свидетелем, но, возможно, и инициатором расстрела евреев. Режиссер сопровождала Гитлера, снимая документальную хронику о вторжении немцев в Польшу. Оказавшись в маленьком городке Коньске на юго-западе страны, Рифеншталь потребовала очистить рыночную площадь от евреев, чтобы они не попали в кадр. Это требование дошло до исполнителей в форме приказа избавиться от евреев, и когда те попытались уйти с площади, им вслед открыли огонь. Найденные Вейелем и Майшбергер документы не просто свидетельствуют о том, что знаменитая постановщица всю свою долгую жизнь цинично лгала (хоть ей многие и не верили). Фильм "Рифеншталь" – серьезная пощечина кинематографическому сообществу, которое десятки лет относилось к Рифеншталь с придыханием, хоть и с положенными случаю оговорками. И которое во второй раз за последние несколько лет вынуждено признать и принять чревоточины своих золотых тельцов: в 2020 году выяснилось, что создатель Берлинского кинофестиваля Альфред Бауэр, создавший и руководивший смотром 25 лет, занимал высокий пост в министерстве пропаганды Йозефа Геббельса. Того самого министерства, на которое работала Рифеншталь. В этом году Берлинале опубликовал проведенное учеными-историками расследование об участии Бауэра в становлении нацистской идеологии: авторитетный директор Берлинале, оказывается, еще в 1933 году вступил в национал-социалистические организации, состоял в штурмовых отрядах (СА), а с 1942 по 1945 год в его ведении оказался весь немецкий кинематограф. Бауэр решал, каких режиссеров продвигать по карьерной лестнице, а кого отправить на фронт, он же был причастен к производству пропагандистских фильмов, насаждавших и укреплявших нацистскую идеологию. И тщательно скрывал это вплоть до своей смерти, утверждая, что был лишь бессловесным винтиком чудовищной нацистской машины, а не ее рулевым. Скрывал, понятное дело, при активном укрывательстве своих друзей и коллег, которым тоже удалось увернуться от наказания. Той же Рифеншталь, наверняка, которая не могла не знать крупного функционера в министерстве, на которое она работала.

"Мой Марчелло" и чувство неловкости

Нетрадиционная в этой рубрике антирекомендация недели. В Израиле в прокат выходит один из конкурсантов Каннского кинофестиваля, который у большинства критиков (и у меня тоже) вызвал не более, чем чувство неловкости, несмотря на звездный состав и звездные амбиции создателей. Кстати, в конце сентября в Израиле покажут и фильм Фрэнсиса Форда Копполы "Мегалополис", который можно описать теми же словами. Но о нем в другой раз.

Итак, "Мой Марчелло" французского мэтра Кристофа Оноре – трибьют памяти великого Марчелло Мастрояни с не менее великой его бывшей женой Катрин Денев, его прекрасной дочерью Кьярой и другими знаменитостями. Задумка Оноре выглядит вполне симпатично: взять на роли своих героев этих самых героев и снять абсурдистскую трагикомедию о невыносимой для детей славе родителей. Главная героиня фильма – Кьяра, дочь Мастрояни и Денев, в реальности вполне успешная актриса, а в фильме неудачница, в которой режиссеры видят исключительно плохую копию великих родителей. Устав доказывать окружающим, что она не Катрин Денев и уж точно не Марчелло Мастрояни, Кьяра решает... стать Марчелло Мастрояни (Денев было бы логичнее, но Кьяра, увы, похожа на отца, а не на мать). Переодевшись в мужской костюм и надев шляпу, Кьяра настаивает, чтобы ее звали Марчелло. Рассказывать о том, что из этого получилось, совершенно нечего, потому что не получилось ровным счетом ничего, кроме какой-то нелепой и бессмысленной зарисовки, скорее напоминающей советский киножурнал о жизни звезд, чем кино, снятое в 21 веке.

"Битлджус, Битлджус". Битлджус?

На израильские экраны 5 сентября выйдет фильм самого безбашенного режиссера современности Тима Бертона "Битлджус, Битлджус", премьера которого состоялась в день открытия Венецианского киновестиваля в минувший четверг. Судя по отзывам работающих в Венеции критиков, фильм получился не менее отвязным, чем оригинал 1988 года. Вообще это, конечно, очень по-бертоновски – спустя 30 лет после выхода первой части выпустить продолжение, причем… с теми же актерами. Майкл Китон снова играет трикстера Битлджуса, Вайнона Райдер из подростка-бунтаря Лидии превращается в мать бунтарки и экоактивистки (Дженна Ортега, новая муза Бертона, "сделавшая" его "Уэнсдэй"), Кэтрин О'Хара вернулась к роли эксцентричной (читай, бездарной) художницы Делии, мачехи Лидии. Не вернулся, правда, Джеффри Джонс в роли отца Лидии и мужа Делии – его с его гибели в пасти акулы начинается сюжет "Битлджус, Битлджус". Кстати, судя по названию второй части франшизы, Бертон подумывает и о третьей – ведь чтобы призвать знаменитого трикстера, его имя нужно произнести трижды.

По отзывам критиков, уже посмотревших фильм в Венеции, "Битлджус, Битлджус" получился не менее драйвовым и разрывающим шаблоны, чем первый, который Бертон снял, когда ему было всего 30 лет. Бертон снова проводит черту (не непреодолимую,как известно) между унылым миром живых и карнавальным миром мертвых (трибьют карнавалу Дня мертвых в Мексике), в котором возможно все. А заодно и лихо разделывается с торжественным пафосом, который обязательно сопровождает тему смерти в кино. Выбрав "Битлджус, Битлджус" фильмом открытия, Венецианский фестиваль обаятельно противопоставил себя Каннам этого года, где одной из самых спорных премьер стал невыносимо мрачный сай-фай об утрате -- "Саван" Дэвида Кроненберга.

Из 22 рецензий, написанных критиками после премьеры "Битлджус, Битлджус" в Венеции, – четырнадцать положительные. И это тоже рифмуется с Каннами этого года и смешной и отвязной трагикомедией "Анора" Шона Бейкера, которая вызвала восторг критиков и получила Золотую пальмовую ветвь. Кажется, даже высоколобые синефилы и члены киножюри истосковались по легкому и необязательному кино в нашей и без того исполненной драмы реальности.

Обзор подготовила Алина Ребель