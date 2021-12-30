Французский шансон в программе "Мой любимый Париж"

Что может быть лучше в канун Нового года, чем окунуться в романтическую атмосферу города влюблённых?! Закрыть глаза и вообразить себя, прогуливающимися по красивым и уютным, украшенным праздничными огнями улочкам Парижа?

Французская певица Анна-Мари Дэвид, победительница конкурса песни Евровидение 1973 года и оркестр "Симфонет Раанана" при участии израильского певца Саси Кешета, приглашают вас именно на такую удивительную ночную прогулку по Парижу, под звуки французского шансон.

В программе концерта прозвучат композиции и дуэты Ива Монтана, Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Жака Бреля, Гилберта Баку, Жоржа Брассенса и многих других в оригинальном, созданном именно для этого вечера исполнении.

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Анна-Мари Дэвид - французская певица, принадлежащая к кругу тех исполнителей, кто в разные годы представлял на Евровидении разные государства. Так, на конкурсе 1973 года, представляя Люксембург, она стала победителем, исполнив композицию "Tu te reconnaîtras". В 1979 году вновь участвовала в конкурсе Евровидение-1979, на этот раз представляя Францию с песней "Je suis l'enfant soleil". Уступив израильской "Аллилуйе", она заняла третье место.

Начав свою музыкальную карьеру с партии Марии Магдалины во французской версии мюзикла "Иисус Христос – суперзвезда, после победы на конкурсе Анна-Мари Давид 1973 года жила в Турции, записала там альбом и получила несколько музыкальных наград.

В 1982-83 годах продолжила свою музыкальную карьеру в Норвегии, принимала участие в телешоу Congratulations, посвящённом полувековому юбилею конкурса Евровидение; а в 2015 году в телешоу в Лондоне, посвящённого шестидесятилетию конкурса, в качестве почетного гостя.

Ведущий концерта и партнер по дуэтам - израильский певец, танцор, артист, сыгравший в десятках спектаклей, кинофильмов и телепередач, руководитель театра "Идишпиль"- Саси Кешет. Саси родился в семье репатриантов, выходцев из Белоруссии и Польши. Начал свою карьеру в армейском ансамбле НАХАЛь.

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Оркестр "Симфонет Раанана" – это уникальный голос в мире классической музыки в Израиле. Это сочетание новаторства и качества, причем напрямую связанное с алией из бывшего СССР. Оркестр был основан в 1991-м, на пике алии 90-х и помог трудоустроиться как многим музыкантам-репатриантам из бывшего Советского Союза, так и молодым израильским музыкантам.

Музыкальный руководитель оркестра – Омер Меир Веллбер – один из самых молодых талантов на международной сцене, восходящая звезда молодого поколения. Веллбер также является дирижером Филармонического оркестра Театра Ла-Скала в Милане и музыкальным директором оперного театра в Валенсии в Испании.

За годы своего существования оркестр принимал в гостях самых знаменитых израильских и зарубежных солистов и дирижеров. В репертуаре оркестра оперы, мюзиклы, музыка для детей, танцевальные и мультимедийные шоу, записи для Sony International и многое другое.

Празднично-романтическое представление Анны-Мари Дэвид будет сопровождать ансамбль из 20 музыкантов из Симфонического оркестра Раанана под управлением Дуду Зеба.