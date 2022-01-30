Впервые в Израиле – тот самый стенд-ап комик Сергей Орлов

Публикуется на правах рекламы. Текст предоставлен рекламодателем

Один из самых ярких молодых резидентов московского "Stand Up Club #1", гость Юрия Дудя, участник шоу "Что было дальше?", "Вечерний Ургант", "Стендап на Paramount Comedy", "22 комика" Сергей Орлов впервые выступит в Израиле.

Сергей Орлов - самородок, его называют Юрием Быковым от комедии. История его появления на большой сцене очень похожа на сказку. Сергей из очень маленького города в Якутии - Депутатский (по официальным данным население составляет 3000 человек, по данным от самого Сергея - не более 1200). Это такое место, о котором вы вряд ли когда-либо слышали, но всё о нём знаете: пейзажи забытой провинции, суровые климатические условия и романтичный дух русской глубинки. Однажды Сергей уехал покорять Москву, а завоевал признание всей страны.

Талантливый комик подкупает безоговорочной искренностью и честностью. Бесстрашно и откровенно он шутит о том, что знакомо ему с детства: воспитание в провинции, проблемы с алкоголем, самоопределение, адаптация в столице.

Непростой жизненный опыт вкупе с неподдельной любовью к родине и жизни наполняют его монологи здоровым сарказмом, превращая каждый концерт в очень смешное, изобретательное, непохожее на другие шоу.

Сергей Орлов из тех комиков, которые действительно умеют общаться с аудиторией. Где бы он ни был, ему удается поймать атмосферу зала и выстроить с ним свои отношения. Он очень много импровизирует, охотно делится своими впечатлениями о месте, в котором находится и делает это смешно, без снобизма и злости. Интересно, сколько шуток подарит ему Израиль?

Ценители яркого, смелого юмора, умеющие читать между строк, обязательно соберутся на новой программе комика "Самозванец" уже в феврале!

Расписание и покупка билетов: https://bezalelevent.co.il/event/11.

Но это еще не все! Волна юмористических концертов: Шоу "Импровизация", Нурлан Сабуров, Иван Абрамов, Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Денис Дорохов, Михаил Стогниенко и другие звезды выступят в Израиле уже в этом году! Подробнее: https://bezalelevent.co.il/ru.